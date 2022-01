Am Anfang wollte sie nicht. Rosita Speck aus Immenstaad, 69 Jahre alt, hatte sich mit einer E-Mail an den SÜDKURIER gewandt. Sie schlug der Redaktion vor, über einen Möbelbauer zu berichten: Der habe sich nun entschlossen, Betroffene der Flut im Ahrtal zu unterstützen. Denn dort, wo in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli der Fluss zum tödlichen Strom wurde, kämpfen die Menschen noch immer für den Wiederaufbau.

Selbst wollte Rosita Speck gar nicht im Beitrag auftauchen – obwohl sie im Sommer vor Ort war. „Wir haben ja nicht viel gemacht“, so die Rentnerin am Telefon. Erst als eine Regel feststand, erklärte sie sich zum Gespräch bereit: Keine Fotos der Betroffenen. Davon, sagt Rosita Speck, hätten die Leute im Ahrtal genug. Vielmehr will sie eine Geschichte über Menschen erzählen, die Menschen helfen.

In diesem Garten in Heimersheim war das Ehepaar Speck im Sommer tätig: Sie reinigten die Fläche von Schlamm, putzen Spielgeräte für Kinder. | Bild: Rosita Speck

Rosita Speck und ihr Mann Günter treffen sich mit dem SÜDKURIER beim Geschäft des Möbelbauers Robert Dauwalter in Immenstaad. Für den liefert der gelernte LKW-Fahrer Günter Speck (70) manchmal Ware aus. Mit beim Gespräch dabei: Marcel Dauwalter. Der 23-jährige Sohn des Chefs hat gerade seine Lehre als Schreiner abgeschlossen. Er war kürzlich mit seinem Vater vor Ort. Und warum entscheiden sich nun Leute, anderen zu helfen?

„Alleine fährst du nicht“

Günter Speck, ein ruhiger Mann mit sächsischem Akzent, erzählt: „Als ich im Sommer die Bilder von der Flut in den Nachrichten gesehen habe, sagte ich zu meiner Frau, dass ich dort hinfahren will.“ 15 Jahre lang war er bei der Feuerwehr – damals, als sie noch nahe des Städtchens Borna in Sachsen wohnten, das liegt bei Leipzig. Rosita Speck fand die Idee gut, wie sie erzählt, mit nur einer Einschränkung: „Alleine fährst du nicht.“ Sie wollte mitkommen.

Nach der Flut: Schlamm und Dreck waren überall im Ahrtal, so auch im Örtchen Heimersheim bei einer betroffenen Familie, die nun bald Unterstützung bekommen soll. | Bild: Privat

Die beiden fingen an, sich nach Möglichkeiten zu erkundigen, wie sie vor Ort Hilfe leisten können. Günter Speck: „Ich habe meinen Schwiegersohn Ralph angerufen, der ist bei der Feuerwehr in Kressbronn aktiv.“ Auch die hiesige Feuerwehr plante damals Hilfe für die Betroffenen an der Ahr. „Doch es durften nur aktive Feuerwehrler mitfahren“, so Günter Speck. Daher beschlossen die beiden, sich selbst zu kümmern.

Robert Dauwalter, Möbelbauer aus Immenstaad, will im Ahrtal helfen. Motiviert hat ihn dazu das Ehepaar Speck. | Bild: Robert Dauwalter GmbH

Doch warum haben die Bilder in den Nachrichten – zerstörte Häuser, überspülte Straßen und Menschen in Not – das Ehepaar nicht kaltgelassen? Rosita Speck: „Wo Not ist, da soll man helfen.“ Auf erneute Rückfrage nach den Gründen antwortet sie etwas nachdenklich. „Es gab früher in der DDR viel Mangel.“ Im Alltag seien die Menschen darauf angewiesen gewesen, sich gegenseitig zu unterstützen. Günter Speck nickt.

Die Flut im Ahrtal Die Jahrhundertflut im Ahrtal ereignete sich zwischen 14. und 15. Juli 2021. 133 Menschen kamen dabei ums Leben. Die Schäden belaufen sich laut Bundesregierung auf etwa 30 Milliarden Euro. Das Ahrtal ist nach einem Nebenfluss des Rheins benannt. Es beginnt mit der Ahrquelle bei Blankenheim im nordrhein-westfälischen Kreis Euskirchen und verläuft anschließend östlich. An seinem südlichsten Punkt wird der Landkreis Ahrweiler, und damit Rheinland-Pfalz, erreicht.

Bei ihrer Suche nach Möglichkeiten, sich vor Ort einzubringen, stießen die beiden auf eine entfernte Verwandte: Die Enkelin einer Cousine, mit der sie zuvor noch nie Kontakt hatten, lebt im Ahrtal, genauer gesagt im Örtchen Heimersheim im Landkreis Ahrweiler. Die Specks kontaktierten sie – und an einem Sonntag, Anfang August, fuhren sie los. Tags zuvor feierte Günter Speck noch seinen 70. Geburtstag.

Das Wasser stand hoch bei der Flut im Ahrtal. Auch wie hier im Örtchen Heimersheim. Bei der betroffenen Familie, wo das Foto entstand, helfen nun die Dauwalters. | Bild: Privat

Chaos und Ordnung am selben Ort

Was die beiden vorfanden, war Chaos und Ordnung zugleich. „Wir sahen Berge von Autos, die in Zehnerreihen übereinandergestapelt waren“, erzählt Günter Speck. In der Luft hing ein schwerer Geruch nach Diesel, über allem lag Dreck und Schlamm. Doch gleichzeitig waren die Straßen befahrbar, Johanniter, Technische Hilfswerke und Feuerwehren sorgten für die Versorgung mit Nahrung und Trinkwasser. Mitte der ersten Augustwoche hatten einzelne Häuser sogar wieder Strom.

Sieben Tage halfen die beiden vor Ort. Das Haus ihrer Verwandten war nicht ganz so heftig getroffen wie das anderer, nur der Keller des Hauses und der Garten waren voller Dreck. Die beiden Senioren kratzten Schlamm von Böden, reinigten die Waschmaschine, machten Fahrräder sauber. An einem Tag half Günter Speck andernorts, bohrte nassen Putz von den Wänden eines Hauses. Rückblickend sagt Rosita Speck: „Die Bilder aus den Nachrichten vergisst man leicht. Aber wenn man einmal vor Ort war und die Not der Leute gesehen hat – das verschwindet nicht mehr aus dem Gedächtnis.“

Die Senioren motivieren andere

Die Geschichte der beiden Helfer hat auch Günter Specks Chef Robert Dauwalter motiviert. Am Telefon erzählt er dem SÜDKURIER: „Uns geht‘s gut am See. Klar gibt es kleinere Probleme, aber das ist kein Vergleich zur Lage im Ahrtal.“ Ihm selbst fehle die Zeit, wie die beiden Senioren eine ganze Woche am Stück zu helfen, so Robert Dauwalter weiter. „Aber alle können ja auf ihre Weise helfen; und ich kann eben Möbel bauen.“

Sohn Marcel war schnell mit an Bord und gemeinsam entschlossen sie sich, ins Ahrtal zu fahren. Durch die Vermittlung der Verwandten des Ehepaars Speck fanden sie eine Familie, die schwer getroffen wurde vom Hochwasser – und Probleme mit der Versicherung hat. Und wo es an Geld fehlt, gibt es auch keinen Wiederaufbau.

Viele Häuser in Heimersheim müssen zunächst trocknen, bevor sie wieder bewohnbar sind. Sobald es möglich ist, wollen die Dauwalters hier eine Küche einbauen. | Bild: Privat

An einem Freitag vor zwei Wochen waren die beiden Handwerker in Heimersheim im Ahrtal. Sie nahmen Maß für eine Küche, die sie ins Haus der fünfköpfigen Familie bauen wollen. Nun stehen die Pläne für das Projekt. Wann sie allerdings mit dem Aufbau beginnen können, ist noch unklar. Noch ist es feucht im Gebäude, sogar der Estrich am Boden fehlt noch.

Bei Marcel Dauwalter hat der Besuch Spuren hinterlassen. „Die Familie hat viel davon erzählt, wie es ist, alles zu verlieren“, so der 23-Jährige. Auch die Örtchen in der Region sähen teils noch unwirklich aus: Es gebe nur provisorische Brücken, ein Einkaufszentrum sei im Zelt errichtet worden. Marcel Dauwalter ist sich sicher, dass er diese Bilder nicht mehr vergessen wird. Er zeigt sich beeindruckt von der Kraft der Betroffenen. „Alle wollen in ihrer Heimat bleiben und sich ihr Leben wieder aufbauen.“ Und er ergänzt: „Hoffentlich finden sich noch andere, die helfen wollen.“