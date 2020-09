Immenstaad vor 2 Stunden

Ein unbekannter Täter bricht in Schreinerei ein und stiehlt Bargeld

Zu einem Einbruch in der Hauptstraße in Immenstaad ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gekommen. Der Täter entwendete Bargeld, heißt es von der Polizei.