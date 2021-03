Wenn es gruselig wird im Krimi, heult es oft langgezogen schaurig im Hintergrund – der Ruf des Waldkauzes hat es in Fernsehen und Kino zu Prominenz gebracht. Auch im wirklichen Leben ist der Greifvogel eher zu hören als zu sehen.

Waldkauz im Flug | Bild: Dietmar Nil - Nabu

Er zählt zwar zu den häufigsten Eulenarten in Deutschland. Aber dank seines braun gefleckten Gefieders ist er gut getarnt und außerdem nachtaktiv. Große Augen, scharfe Ohren und lautloser Flug machen ihn zum hervorragenden Jäger im Dunklen. Doch der Waldkauz hat ein Problem: Er nistet in Baumhöhlen – und die gibt es im gut gepflegten Wald eher selten.

Mitglieder der BUND-Ortsgruppe Immenstaad treffen sich am Weingartenwald. | Bild: Corinna Raupach

Im Weingartenwald treffen sich daher Mitglieder der BUND-Ortsgruppe Immenstaad, um einen Nistkasten anzubringen, der groß genug für Vogel und Familie ist. „Der Waldkauz braucht größere Höhlen, die gibt es nur in alten Bäumen. Bei den Höhlen, die der Schwarzspecht anlegt, ist ihm schon das Loch zu eng“, sagt Ulrich Arnold.

Er hat im Weingartenwald schon vor Jahren Nistkästen für den Waldkauz aufgehängt. Mittlerweile wohnt er in Freising, kommt aber regelmäßig vorbei, um die Ortsgruppe bei der Betreuung der Kästen zu unterstützen. Mit Leitern, Werkzeug und fertigem Kasten machen sich die Helfer auf den Weg.

Video: Corinna Raupach

„Ein Nistkasten, der immer gut belegt war, ist im Zuge von Waldarbeiten verschwunden, zusammen mit dem Baum, an dem er hing“, sagt der Ortsgruppenvorsitzende Klaus Lindemann. Für den Waldkauz ist das besonders ärgerlich, denn er ist nicht nur seinem Partner, sondern auch seiner Bruthöhle ein Leben lang treu.

Die Helfer tragen Leitern, Werkzeug und Kasten zum ausgewählten Baum. | Bild: Corinna Raupach

Daher hat Lindemann eine Buche ganz in der Nähe des alten Standorts für den neuen Kasten ausgesucht. „Der Standort am Waldrand ist günstig, weil die anliegenden Plantagen nicht mit Plastiknetzen überdacht sind“, sagt er. So kann der Greifvogel sich ungehindert Mäuse und Wanderratten oder auch Regenwürmer und Eichhörnchen schnappen.

Der selbstgebaute Kasten aus dem Kunststoff Styrodur ist leichter als die alten Holzkästen. „Aber die Innenseiten habe ich mit Hartholz ausgekleidet, damit die Vögel die nicht aus Langeweile aufpicken“, sagt Lindemann. Auf dem Boden liegen Sägespäne, damit die Eier beim Brüten nicht verrutschen.

Video: Corinna Raupach

Der Kasten in seitlich zu öffnen, damit er von Zeit zu Zeit gereinigt werden kann. „Das sollte man schon machen, da liegen die Gewölle drin und es können sich Parasiten ansiedeln“, sagt Arnold. Er blickt am Baum hoch und empfiehlt, den Kasten nach Osten oder Südosten auszurichten: „Er sollte das Einflugloch auf der wetterabgewandten Seite haben.“

Ohne Sicherungsweste und -gurte geht nichts (von links): Monique Forest-Lindemann, Klaus Lindemann, Peter Hecking. | Bild: Corinna Raupach

Erst sichert Wolfgang Häge die Leitern am Baum. | Bild: Corinna Raupach

Mit Weste und Gurten gesichert fixiert Wolfgang Häge erst zwei Leitern am Baum, dann wird der Kasten per Flaschenzug vorsichtig hochgezogen.

Video: Corinna Raupach

Er soll den Stamm nicht beschädigen und möglichst gleich an der richtigen Stelle landen.

Video: Corinna Raupach

BUND-Kovorsitzender Peter Hecking hilft mit, ihn am Baum zu befestigen.

Peter Hecking und Wolfgang Häge befestigen den Nistkasten am Baum. | Bild: Corinna Raupach

Dafür verwendet der BUND Alunägel, die dem Baum nicht schaden und auch im Sägewerk keine Probleme machen, sollte auch dieser Baum einmal gefällt werden. Nach einer guten Stunde stellt Lindemann fest: „Er hängt.“ Jetzt könnten seine Bewohner gleich einziehen.

Das Einflugloch zeigt nach Südosten. | Bild: Corinna Raupach

Für dieses Jahr dürfte es dafür aber zu spät sein, fürchtet Arnold. „Im November findet schon die Vorbalz statt, dann fällt die Vorentscheidung, wo gebrütet wird. Zwischen Ende Februar und Ende März beginnt dann die Brut“, sagt er.

Der Waldkauz Der Waldkauz war 2017 Vogel des Jahres. Der Nabu und der Landesbund für Vogelschutz wählten ihn stellvertretend für alle Eulenarten, um auf die Bedürfnisse höhlenbewohnender Tiere aufmerksam zu machen. Er ist eine der häufigsten Eulen in Deutschland und streng geschützt. Sein Bestand wird mit deutschlandweit 43 000 bis 75 000 Brutpaaren als stabil eingeschätzt. Als nachtaktiver Jäger erbeutet er hauptsächlich Mäuse und Insekten. Er brütet vor allem in Laub- und Mischwäldern, aber auch in Parks, Friedhöfen und alten Scheunen. Sein Lebensraum ist durch das Fällen alter Höhlenbäume, einheitliche Wälder und aufgeräumte Agrarlandschaften bedroht.

Zwei bis vier Brutpaare im Weingartenwald

Er schätzt den Waldkauz-Bestand im Weingartenwald auf zwei bis vier Brutpaare. Denen stehen dank der Helfer vom BUND weitere Immobilien zur Verfügung. Ein Nistkasten hängt noch im Wald, drei befinden im Ikelesholz, beim Immenstaader Trimm-Dich-Pfad und bei Schloss Hersberg. Für einen zusätzlichen Kasten ist das Material bereits bestellt. Hier sucht die Ortsgruppe noch Helfer, sowohl für den Bau als auch fürs Aufhängen.