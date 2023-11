„Alle Jahre wieder“ dauert mit allen drei Strophen nur 42 Sekunden. „Das ist ein bisschen kurz“, sagt ein Sänger. „Wir können eine Strophe summen – zwischen der zweiten und der dritten“, schlägt der musikalische Leiter Bruno Rauber vor. Beim nächsten Durchgang dauert das Lied mehr als eine Minute. „Jetzt machen wir etwas ganz Neues. Das ist ein ganz tolles Stück und ich würde vorschlagen, wir singen das auf spanisch“, kündigt Rauber an. Ein Sänger trägt den Text von „Feliz navidad“ vor, mit Übersetzung. Die Band spielt eine schwungvolle Einleitung, die ersten Sänger wippen mit, schon der erste Durchlauf gelingt.

Der Männergesangverein probt für seine Weihnachtskonzerte. Neu ist für den Chor nicht nur „Feliz Navidad“ – er hat sich in den vergangenen Jahren selbst neu erfunden: Statt gepflegt vierstimmiger Literatur singt er Schlager, Pop und jetzt Weihnachtslieder. Eine eigene Band aus Bass, Gitarre, Cajon, Mundharmonika und Akkordeon begleitet live und es singen Frauen mit.

„Vor zwei Jahren hatten wir noch 20 Mitglieder und keinen Nachwuchs“, erzählt der Vorsitzende Klaus Reinke. Zudem machte Corona das gemeinsame Proben unmöglich, zum ersten Mal seit 1863. Der Verein hat eine stolze Tradition. Im Probenraum hängen Fotos der Stiftungsfeste von 1913, 1953 und 1963, auf denen Herren in dunklen Anzügen ernst in die Kamera schauen. Der deutsche Sängerbund verlieh dem Verein zum 100-Jährigen die Ehrenurkunde, von Ministerpräsident Winfried Kretschmann gab es 2013 die Conradin-Kreutzer-Tafel für herausragende Verdienste in der Musikkultur. „Doch es hätte uns fast weggefegt“, sagt Reinke.

Der Chor machte sich auf den Weg: Bruno Rauber organisierte als neuer musikalischer Leiter in der Pandemie Chorproben über Zoom und wählte andere Lieder aus. „Singen soll vor allem Spaß machen“, sagt er. Er spielte Gitarre, Banjo oder Akkordeon dazu und gründete die Band. „Wir spielen nicht nach Noten, ich sage die Tonart an und dann klappt das“, sagt er. Klaus Reinke regte an, statt steifer Chorauftritte Mitsingkonzerte auszuprobieren und Frauen aufzunehmen. Der Erfolg: Die Konzerte am Landesteg hatten großen Zulauf und fanden zahlreiche Mitsänger. Seit 2022 traten 22 neue Mitglieder ein, darunter elf Frauen. Die zurückliegende Mitgliederversammlung änderte nicht nur die Satzung entsprechend. Sie wählte mit Ruth Grandl und Beatrix Saathoff auch gleich zwei Frauen als Beiräte in den Vorstand.

Die beiden kamen über ihre Männer zum Chor – Dieter Grandl spielt in der Band Cajon, Herbert Saathoff Gitarre. Als sie gefragt wurde, ob sie in den Chor kommen wolle, sei sie gleich dabei gewesen, erzählt Ruth Grandl: „Ich singe gern, ich habe schon 20 Jahre im Gospelchor gesungen. Es kamen dann auch Schlag auf Schlag immer mehr Frauen dazu.“ Beatrix Saathoff hat seit ihrer Kindheit immer gern im Chor gesungen. Als es hieß, Frauen seien willkommen, war sie direkt dabei.“Die Männer haben schnell gemerkt, dass es auch Spaß macht mit den Frauen“, sagt sie.

„Die Frauen haben das Klangbild natürlich verändert und sie bringen auch Schwung mit“, sagt Bruno Rauber. Das sehen auch die langjährigen Mitglieder so. Erich Weber (80) singt seit seinem 18. Lebensjahr im Männergesangverein und hatte als Bass zahlreiche Soloauftritte. Schon sein Vater war Vorsitzender des Vereins. „Ich finde das richtig, das Frauen dazu kommen. Wir wurden immer weniger und immer älter. Wir wären irgendwann ausgestorben“, sagt Weber. Stattdessen plant der Chor jetzt seine nächsten Konzerte, etwa auf dem Immenstaader Weihnachtsmarkt.