Verkehrskonzept, Wohnungsnot oder Kita-Versorgung? Es gibt viele Themen, die die SÜDKURIER-Leser in Immenstaad und Friedrichshafen beschäftigen. Uns Reportern ist dabei vor allem eines wichtig: Für Sie, die Menschen vor Ort, zu schreiben. Deswegen besucht unsere Sommerredaktion am Donnerstag, 24. August, das Aquastaad, Strandbadstraße 1, in Immenstaad.

Worüber wollen Sie lesen?

Von 10 Uhr bis etwa 11.30 Uhr sind wir vor Ort, um Ihnen zuzuhören. Wir wollen wissen, welche Themen Sie bewegen. Worüber würden Sie gerne mal lesen? Zu welchen Fragen wünschen Sie sich eine intensive Recherche? Auch über Rückmeldungen zu unserer Arbeit freuen wir uns: Welche Berichterstattung hat Ihnen gut gefallen? Wo sehen Sie vielleicht Verbesserungsbedarf?

Gleichzeitig sind wir auch vor Ort, um Ihre Fragen zu beantworten. Gerne erläutern wir, wie wir auf Beiträge kommen, wie wir recherchieren – und warum wir bestimmte Themen vielleicht mal nicht aufgreifen. Auch geben wir gerne Einblicke in grundsätzliche Herausforderungen der Medienwelt. Was bedeuten etwa Fakenews und Verschwörungstheorien für den Journalismus? Welchen Einfluss hat künstliche Intelligenz auf unsere Arbeit?

Es gibt Eis

Damit es bei sommerlichen Temperaturen nicht allzu heiß wird, spendieren wir unseren Gesprächspartnern ein Eis. Zudem gibt es einige attraktive Geschenke vor Ort. Am Stand des SÜDKURIER empfangen Sie Benjamin Schmidt, Chefreporter aus Friedrichshafen, sowie Simon Conrads, Redakteur in Ausbildung.

„Ich bin schon sehr gespannt auf die anstehenden Gespräche“, sagt Simon Conrads. Und auch Benjamin Schmidt freut sich auf den Termin: „Mit netten Leute am Bodensee über Journalismus reden? Da habe ich richtig Lust darauf.“

Schaffen Sie es nicht zur Sommerredaktion – aber wollen dennoch Kontakt mit uns aufnehmen? Auch darüber freuen wir uns sehr. Per E-Mail erreichen Sie uns unter friedrichshafen.redaktion@suedkurier.de. Auch telefonisch stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Die Telefonnummer lautet 07541 70705748.