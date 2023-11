In diesem Jahr wird es zum Fest des heiligen Martin am Samstag, 11. November erstmals einen gemeinsamen Martinsumzug aller Immenstaader Kinder geben. Organisiert wird der Laternenumzug mit anschließender Martinsfeier auf dem Rathausplatz vom neu gegründeten Förderverein Immenstaad.

„In den vergangenen Jahren hat jeder Kindergarten für sich an unterschiedlichen Tagen ein Martinsfest veranstaltet“, berichtet Nina Schobloch. Es habe Eltern gegeben, die bei bis zu drei verschiedenen Umzügen dabei gewesen seien. Und dann sei durch Corona auch vieles eingeschlafen. „Ich selbst habe das Martinsfest als sehr stimmungsvoll mit Martinsspiel, Lebkuchen, dem Sankt Martin mit seinem Pferd und dem Gedanken des Teilens in Erinnerung“, so Schobloch. Als Eltern seien sie mit der Situation nicht glücklich gewesen.

Bestens im Ort vernetzt, sprach die Mutter dreier Kinder andere Eltern an. „Innerhalb von zwei Tagen wurde eine Reiterin mit einem braven Pferd vermittelt.“ Bürgermeister Johannes Henne empfahl den Rathausplatz für das Martinsspiel, die Kirchen sind mit im Boot, Bernhard Jehle kümmert sich um die Musik und der DRK-Ortsverein sorgt für die Bewirtung der Besucher. „Auch von den fünf Kindergärten bekamen wir viel Zuspruch und durchweg Unterstützung“, informiert Schobloch. So haben in den vergangenen Wochen die Kinder alle Martinslieder gelernt und ihre Laternen gebastelt.

Das Sankt-Martin-Fest beginnt um 16.30 Uhr mit einer freiwilligen ökumenischen Andacht in der St.-Jodokus-Kirche. Um 17 Uhr stellen sich alle Kindergartenkinder an der Kirche auf. Pferd und Reiter führen den Laternenumzug an, in der Mitte des Zugs spielt die Musik. Am Rathausplatz angekommen, wird ein Martinsspiel aufgeführt. Danach erhalten alle Kinder eine kleine Gans aus Hefeteig. „Wir freuen uns sehr auf dieses Fest mit bis zu 500 Kindern. Sie gehören in den Ort und sollen eine schöne Erinnerung an diesen Tag haben“, sagt Nina Schobloch.