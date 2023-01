Immenstaad vor 3 Stunden

Die Hennensuppe ist angerichtet

Zur Jubiläumsfasnet beteiligen sich besonders viele Gruppen am närrischen Programmabend. Die Hennensuppe ist an drei Abenden in der Linzgauhalle zu sehen. Der SÜDKURIER verlost Karten für die Aufführung am Sonntagabend.