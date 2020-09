Der Rohbau des neuen Kinderhauses Seegaddel in Immenstaad ist fertig. Mitte 2021 sollen Kinder und Erzieherinnen einziehen können, wie Bürgermeister Johannes Henne beim Richtfest sagte.

Ein Haus für glückliche Kinderaugen soll die neue Kindertagesstätte Seegaddel in Immenstaad werden. So wünschte es Zimmermann Dominik Maier in seinem Richtspruch. „Ein Kinderlachen, froh und rein, voll Übermut und Innigkeit, soll immer hier zu