Vom Unwetter in der Nacht ist Immenstaad verschont geblieben – ein Glück, denn auf dem Rathausplatz findet dieses Wochenende das Weinfest statt. Am Freitagmittag stehen einige Beteiligte der 45. Ausgabe der Veranstaltung vor dem Stand des Winzervereins Hagnau und stoßen auf die gute Vorbereitung an. Klaus Eberle ist einer von ihnen. Er ist Winzer und betreibt eine Pension am Bodenseeufer. Als Mitglied im Verein organisiert er das Fest seit 30 Jahren mit.

Seit 40 Jahren auf dem Rathausplatz

„Ganz früher fand das Fest noch in der Bachstraße statt“, sagt Eberle. Seit etwa 40 Jahren werde vor dem Rathaus gefeiert. Verändert habe sich die Veranstaltung aber kaum. Das Weingut Röhrenbach, der Reblandhof Siebenhaller und der Winzerverein Hagnau schenken Wein aus. Daneben gibt es von den Immenstaader Vereinen dieses Jahr unter anderem Waffeln, Blätterteigtaschen und Fischgerichte und auf der Bühne Blasmusik.

Am Stand des Roten Kreuzes wird Antialkoholisches geboten. Anders als auf dem Münchner Oktoberfest, wo es auch Wein gibt, ist eines hier am Bodensee nicht im Angebot: Bier. In Immenstaad werden zu etwa 75 Prozent Weißweine ausgeschenkt, sehr selten Rote. Im Trend liege aber Rosé, sagt Klaus Eberle.

Sie freuen sich auf das 45. Immenstaader Weinfest. Von links: Klaus Eberle, Jürgen Eberle, Uli Kopf, Bürgermeister Johannes Henne und Franziska Bergmüller von der Tourist-Information. | Bild: Simon Conrads

Für eine Winzergemeinde wie Immenstaad ist ein Weinfest „fast eine Pflicht“, sagt Klaus Eberle. Aber wohl eine, die den Beteiligten vor allem Freude bringt. Schon sein Vater war am Weinfest beteiligt und für seine Töchter sei es ein Ereignis gewesen, am Sektstand auszuhelfen. „Es ist immer sehr, sehr gute Stimmung“, sagt Eberle. Einheimische wie Touristen kämen und füllten Jahr für Jahr den Platz.

Auffällig unaufgeregt

„Einmal haben wir das Weinfest wegen schlechtem Wetter abgesagt“, sagt Klaus Eberle. Dann wären aber trotz Regen reihenweise Besucher aufgetaucht. „Da haben wir uns geschämt.“ Seit einmal der Strom ausfiel, ist die Festbeleuchtung durch ein Notstromaggregat abgesichert. Abseits davon sei es immer friedlich zugegangen, sagt Bürgermeister Johannes Henne, der am Freitagmittag ebenfalls vor dem Stand des Winzervereins Hagnau steht. „Es gibt nie Schlägereien.“

Die Feier besticht also geradezu durch ihre Unaufgeregtheit. „Es ist ein reines Weinfest, wo man trinkt und genießt“, sagt Klaus Eberle. Und wie verhindern Besucher, dass sie zu viel trinken? „Einfach immer ein Wasser dazunehmen.“ Das Fest startet Freitag und Samstag um 18 Uhr. Einlass gibt es mit dem Immenstaader Weinfestglas für 4 Euro.