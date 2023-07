Wer in Immenstaad auf der Suche nach einem Restaurant ist, wird schnell fündig. Orientiert man sich an den Bewertungen von TripAdvisor und Google, steht das Heinzler am See an oberster Stelle. Die Brüder Thomas und Michael Heinzler führen das Hotel und Restaurant in dritter Generation freuen sich über dieses Ergebnis: „Das ist natürlich eine schöne Sache“, sagt Michael Heinzler.

Mittlerweile seien persönliche Rezensionen im Internet wichtiger als traditionelle Restaurantbewertungen, berichtet Thomas Heinzler. Deshalb haben er und sein Bruder sie täglich im Blick. „Diese Bewertungen darf man auf keinen Fall unterschätzen. Auch wenn mal eine Schlechte dabei ist, müssen diese zu Herzen genommen werden“, erzählt Thomas Heinzler weiter, kurz bevor er wieder in die Küche muss. „Man ertappt sich bei Dingen, die noch nicht reibungslos laufen und kann sie verbessern.“

Während Thomas Heinzler sich vermehrt in der Küche aufhält, kümmert sich Michael Heinzler um den Service und die Gäste. Dabei legen sie laut eigener Aussage zum einen viel Wert auf frische und saisonale Produkte, zum anderen auf den Wohlfühlfaktor und die Atmosphäre. Am Ende verfolgen beide dasselbe Ziel: „Wir wollen unsere Gäste glücklich zu machen.“

1. Heinzler am See

Was gibt es? Direkt am See in der Strandbadstraße 2 gelegen, ist das Heinzler bekannt für seine exquisite Küche. Auf der Karte stehen verschiedene Salate, schwäbische Klassiker wie Zwiebelrostbraten und Maultaschen sowie Fisch- und Fleischspezialitäten vom Grill. Es gibt eine täglich wechselnde Tageskarte mit saisonalen Spezialitäten sowie eine abwechslungsreiche Weinkarte mit Weinen aus der Umgebung.

Wie sind die Bewertungen? Bei TripAdvisor gibt es 441 Bewertungen, 289 „Ausgezeichnet“, 78 „Sehr gut“, 26 „Befriedigend“, 7 „Mangelhaft“, 9 „Ungenügend“. Bei Google schneidet das Heinzler mit 4,6 von 5 Sternen bei 1.423 Bewertungen sehr gut ab, allerdings fließen hier ebenso Hotelbewertungen ein.

Was schreiben die Gäste? „LeckaMittachessen“ gibt dem Heinzler eine persönliche 1 mit drei Sternen: „Herausragend guter Service mit offensichtlich guter Stimmung im Team. Vorspeisen, Hauptgang, Nachtisch alles top.“ Auch „Ludger123“ kann das Heinzler nur empfehlen: „Ob zu mehreren oder für ein nettes Essen zu zweit, es ist immer klasse. Bodensee Felchen, Schwäbischer Rostbraten … alles lecker und der Service klasse aufmerksam und sehr professionell.“

Wie zuverlässig sind die Tripadvisor-Inhalte? Tripadvisor ist eine Touristikwebseite, auf der Reisende ihre Routen planen und Sehenswürdigkeiten, Restaurants oder Hotels bewerten können. Die Plattform gehört zu den beliebtesten Bewertungswebseiten der Welt und hat mehr als eine Milliarde Besucher pro Jahr, so die Angaben des Unternehmens. Tripadvisor veröffentlicht auf seiner Internetseite Methoden, wie sie die Kritiken nach Falschbewertungen oder auf betrügerische Aktivitäten überprüfen. Durch 15 Jahre Erfahrung, sehr viele Daten und weltweit 300 Mitarbeiter, die sich nur darum kümmern, könne man betrügerische Bewertungen schnell erkennen, heißt es. Jede Meldung von Betrugsversuchen werde untersucht, Unternehmen, die zu betrügen scheinen, werden kontaktiert.

2. Seehof Immenstaad

Was gibt es? Der Seehof befindet sich in der Bachstraße 15 und bietet eine große Auswahl an regionalen und internationalen Gerichten. Von spanischer Gazpacho über alemannische Klassiker bis hin zum New Yorker Cheesecake findet sich vieles auf der Speisekarte. Trotz internationaler Kulinarik wird laut eigener Aussage viel Wert auf regionales Gemüse, Fleisch und Fisch aus der Umgebung gelegt.

Wie sind die Bewertungen? Der Seehof erhält auf TripAdvisor 4,5 Sterne mit insgesamt 226 Bewertungen, davon 142 „Ausgezeichnet“, 49 „Sehr gut“, 8 „Befriedigend“, 3 „Mangelhaft“ und 3 „Ungenügend“. Ähnlich sieht es bei Google aus: hier gibt es mit 716 Bewertungen 4,7 Sterne, allerdings werden auch hier Rezensionen für das Hotel und das Restaurant zusammengeführt.

Was schreiben die Gäste? „Leyna N.“ schwärmt „von der Begrüßung, Freundlichkeit und des Wissens über die einzelnen Speisen und Weine, der Qualität und des Geschmacks der einzelnen Gerichte“, ein für sie „rundum perfekter Abend.“ Nutzer „86eberhardr“ hebt die Lage mit Blick auf den Bodensee hervor, dazu gibt es „sehr gutes Essen mit sehr aufmerksamen und freundlichen Service.“

3. Pizza Sud

Was gibt es? Wie der Name schon verrät, gibt es bei Pizza Sud an der Hauptstraße 44 in Summe über 50 verschiedene Pizzasorten. Neben den klassischen Sorten findet man auch ausgefallene Kreationen sowie italienische Antipasti, Pasta und Panzerotti mit unterschiedlichsten Füllungen. Diese kann man sich ab einem Mindestbestellwert von 8 Euro nach Hause liefern lassen oder vor Ort an einem der wenigen Tische genießen.

Wie sind die Bewertungen? Bei TripAdvisor vergeben 76 User eine Bewertung von insgesamt 5,0 Sternen, davon 62 „Ausgezeichnet“, 7 „Sehr gut“, 1 „Befriedigend“, 0 „Mangelhaft“ und 1 „Ungenügend“. Auf Google sind es 351 Rezensionen mit 4,4 von 5 Sternen.

Was schreiben die Gäste? „Franzbroetchen“ war vor Ort und beschreibt die Räumlichkeiten „wie bei einem Lieferservice üblich, eher einfach ausgestattet“, aber die Pizza, der Salat und der Nachtisch seien sehr lecker gewesen. „manine_de“ hat die Spaghetti mit Meeresfrüchten ausprobiert, die „vorzüglich vorbereitet und noch richtig heiß“ waren.

4. Reblandhof Weingut Besenwirtschaft Siebenhaller

Was gibt es? Der Reblandhof Siebenhaller befindet sich im Ortsteil Kippenhausen in der Kupferbergstraße 2 und gehört für uns zu den schönsten Besenwirtschaften der Region. Die Karte bietet neben kalten Vesperspeisen wie Wurstsalat und Tellersülze auch einige warme Speisen wie Wiener Schnitzel, Flammkuchen und Krautkrapfen. Als Nachtisch gibt es klassischen Apfelstrudel oder Quark-Himbeer-Strudel.

Wie sind die Bewertungen? TripAdvisor verweist auf 56 Rezensionen, davon 28 „Ausgezeichnet“, 12 „Sehr gut“, 5 „Befriedigend“, 2 „Mangelhaft“ und 0 „Ungenügend“. Auf Google bewerten 113 User die Besenwirtschaft mit 4,3 Sternen.

Was sagen die Gäste? Laut „LeckaMittachessen“ lohne sich der Weg vom See für die „sehr gute Besenwirtschaft mit umfangreichem Angebot“ auf jeden Fall, auch für die „außergewöhnlich vielen Alternativen“ in der Weinkarte. Auch Nutzer „michaelhX5694ZL“ überzeugt die „schöne Besenwirtschaft mit gemütlichem Ambiente.“

5. Restaurant am Häfele

Was gibt es? Wie der Name verrät, liegt das Restaurant am direkt am Hafen. Hier findet man einen Mix aus süddeutschen und italienischen Klassikern auf der Speisekarte. Für den kleinen Hunger gibt es Kleinigkeiten wie verschiedene Wurstsalate, Currywurst oder Fish and Chips. Wer lieber etwas Süßes bevorzugt, wird in der Karte bei den Kuchen und Torten oder der Auswahl an Eisbechern fündig.

Wie sind die Bewertungen? 115 Bewertungen sind es auf TripAdvisor, 44 „Ausgezeichnet“, 28 „Sehr gut“, 14 „Befriedigend“, 6 „Mangelhaft“, 6 „Ungenügend“. Bei Google gibt es deutlich mehr Rezensionen: 888 Nutzer vergeben hier 4,2 von 5 Sternen.

Was sagen die Gäste? Nutzerin „heikedevries“ begeistert die Lage und die große Auswahl an Gerichten, allerdings habe sie bei einem Hafenrestaurant mehr Angebote an lokalem Fisch erwartet. „Portionen hatten eine gute Größe und waren lecker. Sicherlich gibt es viele Restaurants, die deutlich ausgefallenere Speisen anbieten, hier kann man aber sicherlich nichts falsch machen.“ lautet das Resümee von „fleckenmann“.

6. Flotte Flosse der Fischimbiss

Was gibt es? Für den Fischimbiss Flotte Flosse geht es in die Seestraße-West 30. Wie der Name schon verrät, stehen hier vor allem fangfrische Fischspezialitäten auf der Karte. Für den kleinen Hunger gibt es warme oder kalte Frischbrötchen mit Backfisch, Felchen, Matjes und vielen mehr. Wer etwas mehr Hunger hat, kann sich zwischen verschiedenen gebratenen Filets, Knusperle oder Fisch in Bierteig entscheiden.

Wie sind die Bewertungen? Bei TripAdvisor gibt es 43 Rezensionen, 25 „Ausgezeichnet“, 13 „Sehr gut“, 2 „Befriedigend“, Mangelhaft „0“ und Ungenügend „2“. Auf Google erreicht die Flotte Flosse deutlich mehr Bewertungen: 564 Nutzer bewerten den Imbiss mit 4,6 Sternen.

Was schreiben die Gäste? „Frischer Fisch und gute Beilagen. Sehr lecker und sollte man wirklich mal probieren.“ schreibt „schaeko1“. Insbesondere der routinierte und gelassene Umgang mit der langen Warteschlange habe eine beeindruckende Wirkung hinterlassen. Für Nutzer „j_rgensZ9419WB“ ist der Imbiss bereits zu einem festen Bestandteil geworden: „Jedes Mal, wenn ich zum Bodensee fahre, ist die Flotte Flosse ganz oben auf dem Zettel der zu erledigenden Punkte.“

7. Zur Felle – Dinnele & Vesperstube

Was gibt es? In Frickenwäsele 8 gelegen, ist die Felle vor allem für ihre Auswahl an schwäbischer Hausmannskost und ihre Dinnele, eine alte Immenstaader Spezialität, bekannt. Von traditionellen mit Zwiebel und Speck belegt bis hin zur süßen Variante mit Apfel, Zimt und Zucker ist hier für jeden etwas dabei. Dazu gibt es Weine aus der Region und Edelbrände aus eigenem Obstanbau.

Wie sind die Bewertungen? 44 Bewertungen gibt es auf TripAdvisor, 26 Bewertungen „Ausgezeichnet“, 13 „Sehr gut“, 1 „Befriedigend“, 0 „Mangelhaft“, 3 „Ungenügend“. 198 Google-Nutzer vergeben 4,8 von 5 Sternen.

Was sagen die Gäste? Nutzer „595nelek“ schwärmt: „Wir waren komplett begeistert, das Restaurant hat eine sehr gemütliche Atmosphäre, super herzliches Personal und einfach leckeres, Essen, bei dem man Herz und Leidenschaft schmeckt.“ Und auch „hummel07“ genoss „ein tolles Restaurant mit einem wunderschönen Garten zum Essen und verweilen.“

8. Ristorante Il Centro

Was gibt es? Das Café Ristorante befindet sich in der Hauptstraße 21 und überzeugt mit einer großen Auswahl an italienischen Gerichten. Ob Antipasti, Pizza, Pasta, Risotto, Fischspezialitäten oder Steak – dort gibt es für jeden etwas.

Wie sind die Bewertungen? 169 Nutzer vergeben auf TripAdvisor insgesamt 3,5 Sterne, davon sind 35 Bewertungen „Ausgezeichnet“, 57 „Sehr gut“, 26 „Befriedigend“, 12 „Mangelhaft“, Ungenügend „13“. Auf Google schneidet das Il Centro mit 4,2 Sternen bei 1658 Rezensionen besser ab.

Was sagen die Gäste? „Susanne G“ hat das Restaurant durch Zufall mit dem Rad entdeckt: „Es war wirklich sehr lecker, vor allem die Pizza.“ Auch Nutzer „Sodalith“ ist mit dem Gesamtpaket zufrieden und resümiert: „Speisen geschmacklich gut, schneller, freundlicher Service, wir kommen wieder“.

9. Gasthaus Montfort

Was gibt es? Im Gasthaus Montfort in Kippenhausen treffen die schwäbische und italienische Küche aufeinander. Während die Vorspeisen vorwiegend aus Italien stammen, findet man bei den Hauptspeisen neben italienischen Klassiker wie Lasagne, Tortellini und Pizza auch typisch schwäbische Spezialitäten.

Wie sind die Bewertungen? Bei TripAdvisor gibt 73 Bewertungen, 37 „Ausgezeichnet“, 13 „Sehr gut“, 4 „Befriedigend“, 4 „Mangelhaft“, 6 „Ungenügend“. Auf Google gibt es mit 314 Rezensionen 4,1 von 5 Sternen.

Was sagen die Gäste? „Manni_auf_Reisen“ hält fest: „Essen kommt richtig heiß auf den Tisch. Extrem lecker und sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis“. Nutzer „391dietmarh“ war nicht das erste Mal zu Besuch: „Da wir von früher wussten dass das Essen gut war kamen wir wieder und wurden nicht enttäuscht.“