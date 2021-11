Immenstaad vor 4 Stunden

„Das Geld soll im Ort bleiben“: Vereinsförderung gibt es künftig nur noch für überwiegend einheimische Organisationen

Die Gemeinde hat ihre Vereinsförderrichtlinien aktualisiert. In Zukunft werden nur noch eingetragene Vereine unterstützt, die mindestens 21 aktive Mitglieder haben und deren Mitglieder mehrheitlich in Immenstaad leben. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag.