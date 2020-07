Bei einem Unfall in der vergangenen Woche wurde die Brücke so stark beschädigt, dass sie nun instandgesetzt werden muss. Wie das Landratsamt mitteilt, habe eine Sonderprüfung durch ein Ingenieurbüro das ergeben. Daher muss die Kreisstraße 7745 (Montfortstraße) in Fahrtrichtung Immenstaad auf der Brücke weiterhin halbseitig gesperrt bleiben. „Dies kann voraussichtlich bis Herbst 2020 andauern“, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes.

Die Brücke verbindet die Fritz-Kopp-Straße mit der Montfortstraße und führt über die B 31. | Bild: Lippisch, Mona

Ein 45-jähriger Lastwagenfahrer war in der letzten Woche mit seinem Zugfahrzeug und einem mit einem Bagger beladenen Anhänger in Richtung Friedrichshafen unterwegs. Unter der Brücke war ein ein Teil des Bagger-Hydraulik-Arms gegen die Unterkante der Brücke geprallt, Teile der Brückenkante brachen dabei heraus.