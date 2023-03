Immenstaad vor 2 Stunden Nach Dachstuhlbrand vom Wochenende: Bewohner können zurück in ihre Wohnungen Nach dem Feuer wurden die Bewohner vorübergehend im Ferienwohnpark untergebracht. Inzwischen wurde das Gebäude wieder freigegeben. Auch die Ermittlungen zur Brandursache sind abgeschlossen.

In einem Wohnhaus in der Friedrichshafener Straße in Immenstaad war am Samstagabend eine Feuer ausgebrochen. | Bild: Wieland, Fabiane