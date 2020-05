Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann in der Hauptstraße gegen ein geparktes Auto, welches durch den Aufprall rund zehn Meter nach vorne gegen einen weiteren Wagen geschoben wurde. Anschließend schaute der 33-Jährige kurz in eines der beschädigten Fahrzeuge und entfernte sich dann von der Unfallstelle. An seinem Wohnort beschädigte er noch ein Garagentor, heißt es weiter.

Als Polizisten den Mann in seiner Wohnung aufsuchten, schlief der 33-Jährige. Ein Atemalkoholtest ergab 2,08 Promille, weshalb in einer Klinik die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Der Führerschein Mannes, der nun wegen Straßenverkehrsgefährdung angezeigt wird, wurde sichergestellt.