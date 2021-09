Die Frauen waren in der Hauptstraße unterwegs, hinter dem Auto, an dessen Steuer die 36-Jährige saß, fuhr ein Streifenwagen. Im Kreisverkehr an der Einmündung Frickenwäsele nahm die Frau laut Polizeibericht einem 34-jährigen Autofahrer die Vorfahrt, ihr Wagen prallte gegen die Beifahrerseite des anderen Autos. und prallte in die Beifahrerseite des Fahrzeugs. Nach der Kollision legte die 36-Jährige unvermittelt den Rückwärtsgang ein und fuhr gegen den zwischenzeitlich hinter ihr stehenden Streifenwagen, heißt es weiter.

An den Autos der Frau sowie des 34-Jährigen entstand nach Polizeiangaben jeweils ein Schaden von mehreren tausend Euro. Am Streifenwagen wurde nach ersten Erkenntnissen lediglich die Kennzeichenhalterung beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Ein Atemalkoholtest ergab bei der 36-Jährigen rund 2,3 Promille. Auch die 54-jährige Beifahrerin, die während der Unfallaufnahme plötzlich mit dem Unfallwagen davonfahren wollte, nach wenigen Metern aber gestoppt wurde, war mit über 1,8 Promille stark betrunken. Beide Frauen verhielten sich laut Polizei unkooperativ und störten die Unfallaufnahme. Sie mussten die Polizei in ein Krankenhaus begleiten, wo jeweils die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Auch anschließend war die 36-Jährige noch derart uneinsichtig, dass sie nach dem Transport an ihre Wohnanschrift ihre Handtasche kräftig auf die Motorhaube des Polizeiwagens schlug.

Letztlich wird auch das Jugendamt informiert

Wie sich außerdem herausstellte, hatte die Frau ihr wenige Monate altes Baby allein in der Wohnung zurückgelassen. Durch Nachbarn war aus Sorge um das weinende Kind bereits vor dem Eintreffen der Polizei eine Türöffnung veranlasst worden. Das Kind, welches dem Polizeibericht nach augenscheinlich wohlauf war, wurde zunächst in die Obhut einer Vertrauensperson gegeben.

Gegen die 36-Jährige wird nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und versuchter Sachbeschädigung ermittelt. Darüber hinaus wurde das Jugendamt über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Auf die 54-Jährige kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Beiden Frauen wurde der Führerschein abgenommen.