Freitagabend, kurz nach 18 Uhr, die italienischen Nächte auf dem Schulhof der Stephan-Brodman-Schule haben gerade erst begonnen und schon sind die meisten Sitzplätze belegt. „Buna Notte“ und „Bella Ciao“ singen das Duo Giovanni und Camilla mit Inbrunst und ein erstes Paar wagt sich auf die Tanzfläche. Es ist noch immer heiß und schwül in Immenstaad und im Westen wird der Himmel dunkler.

Die Ukrainerinnen Mariia, Soja, Lyidmila, Mariia und Alona (von links) wohnen derzeit im Schulhaus und haben sich am Waffeleisen mit viel Freude beim Fest eingebracht. | Bild: Andrea Fritz

Die Ukrainerinnen am Waffelstand zeigen aufs Schulhaus. „Da wohnen wir“, sagt Lyidmila und streckt den Besuchern mit einladendem Lächeln eine Waffel mit viel Puderzucker entgegen. Die fünf Frauen sind glücklich, dass sie sich einbringen können. Immer mehr Einheimische und Gäste strömen auf den Platz. „Wir kommen aus dem Schwarzwald“, sagen Ulrike und Peter Strauß. Sie sind nicht das erste Mal bei den italienischen Nächten. „Das Fest ist nicht so groß und nicht so kommerziell“ sagt Peter Strauß.

Ulrike und Peter Strauß (links) sind Urlauber aus dem Schwarzwald. Gemeinsam mit Astrid und Wolfgang Schätzle aus Karlsruhe genießen sie das italienische Ambiente auf dem Schulhof. | Bild: Andrea Fritz

Die heimelige Stimmung in Klein-Italien genießen auch Astrid und Wolfgang Schätzle aus Karlsruhe. Sie kennen die italienischen Nächte ebenfalls schon aus früheren Jahren. Astrid Schätzle pflückt ein Blättchen Basilikum aus dem Kräutertopf, kostet es und lächelt. Alles wie vor Corona. Am Pizzaofen schwitzen Alexander Endres und Timo Rosczyk, hinter ihnen knetet, belegt und bestreuen fleißige Pizzabäcker die Fladen, vor ihnen bildet sich eine Schlange hungriger Besucher. „Do muschd schaffa wia an Hund“, sagt Alexander Endres lachend und schiebt die nächste Pizza in den mobilen Holzofen, der schon den halben Tag vorgeheizt wurde. Gegenüber ackern die Damen an den Aufschnittmaschinen für die Antipasti, alles wird frisch zubereitet.

Susanne Haug, Anita Scrüwer, Nicole Petzold, Silke Schlude und Heike Schmidt (von links) kümmern sich an den Aufschnittmaschinen um die Antipasti. | Bild: Andrea Fritz

Clemens Müller hilft, wo er kann, preist zwischendurch Salami und Gewürzmischungen in Gläsern an. „Für mich ist das das schönste Fest am ganzen Bodensee, hier sind alle mit ganz viel Herzblut dabei“, sagt der Vorsitzende vom TuS Immenstaad. Seine Befürchtung, dass sich seine 70-köpfige Helfermannschaft nach der Coronapause erst wieder einarbeiten muss, war unbegründet, alles läuft wie am Schnürchen, alle sind in bester Stimmung.

70 Helfer rund um Clemens Müller (links), Vorsitzender des TuS Immenstaad, hatten bei der italienischen Nacht am Freitagabend alle Hände voll zu tun. | Bild: Andrea Fritz

An einem der stoffgedeckten Stehtische treffen sich die Immenstaader Familien Reiser und Martin. Sie beobachten das Treiben und die tolle Stimmung auf dem Schulhof mit zufriedenen Gesichtern. Ihre Beziehungen in die Region Udine sind es, welche die italienischen Nächte so authentisch machen. Sie pflegen die Kontakte zu den Erzeugern der Spezialitäten, die angeboten werden und sie kaufen mehrmals im Jahr in Italien ein. So kommen die Besucher zu moderaten Preisen in den Genuss von luftgetrockneter Salami, schmackhaftem Käse und dem besten Fasswein aus der Udine.

Was nicht aus Italien kommt, ist das Wetter. Von der Schweiz her zieht ein Sommergewitter über den See und vertreibt die Besucher mit Wind und Regen. Um 21 Uhr ist das Fest jäh zu Ende. „So etwas kommt alle paar Jahre vor, wir lassen uns davon nicht entmutigen und gehen Samstagabend wieder frisch ans Werk“, kommentiert Clemens Müller. Und da war es dann glücklicherweise trocken. Nur die Temperaturen waren nicht mehr ganz so italienisch, was Giovanni und Camilla aber locker mit stimmungsvoller „Musica“ ausgeglichen haben.