Das Regierungspräsidium (RP) Tübingen lässt den schadhaften Fahrbahnbelag der Landesstraße 207 zwischen Immenstaad-Siedlung und Kluftern auf einer Länge von rund einem Kilometer erneuern. Laut Mitteilung des RP steht außerdem die Sanierung eines in diesem Bereich liegenden Bachdurchlasses an. Die Gesamtkosten von rund 800.000 Euro und werden vom Land getragen. Die Arbeiten beginnen am Montag, 10. Oktober und sollen bis Freitag, 25. November abgeschlossen werden – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

Am Montag, 10. Oktober wird zunächst mit der Erneuerung des Bachdurchlasses begonnen, der die L 207 laut RP rund 100 Meter nach der Einmündung der vom Abenteuerpark kommenden Gemeindestraße in Richtung Kluftern quert. Während der Arbeiten ist die Landesstraße halbseitig gesperrt, der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Auch der Radweg ist im Bereich der Baustelle gesperrt, Fahrradfahrer werden für ein kurzes Stück auf die L 207 geleitet.

Im November folgt eine dreiwöchige Vollsperrung

Voraussichtlich vier Wochen später, am Montag, 7. November, geht es mit der Fahrbahndeckenerneuerung weiter. Diese erfolgt den Angaben aus Tübingen zufolge zwischen dem Ortsende von Immenstaad-Siedlung auf Höhe der Einmündung der Graf-von-Soden-Straße und der Einmündung des Gewerbegebietes Alte Ziegelei/Steigwiesen I. Während der Arbeiten wird die L 207 für rund drei Wochen komplett gesperrt.

L 207 von beiden Seiten ein Stück weit befahrbar

Die Gewerbegebiete Steigwiesen I und Steigwiesen II sind während der Sperrung weiterhin über die L 207 aus Richtung Kluftern anfahrbar, teilt das RP weiter mit. Das Gewerbegebiet Bodensee Business Base bleibt aus Richtung Immenstaad/B 31 über die L 207 erreichbar. Die Sport- und Freizeiteinrichtungen beim Abenteuerpark können während der Sperrung über den Gemeindeweg aus Richtung Immenstaad/Gehrenbergstraße angefahren werden.