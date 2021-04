Immenstaad vor 7 Stunden

Bäume für Ortsbild und Klima: Gemeinde plant Pflanzaktion im Herbst

Auf den Friedhöfen, an der Landesstraße 207 nach Kluftern, bei den Rathäusern in Immenstaad und Kippenhausen sowie in Parks und Wohngebieten soll es grüner werden. Die Gemeinde Immenstaad plant eine Baumpflanzaktion im Herbst.