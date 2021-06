Immenstaad bekommt den Weingott Bacchus und die Hexe zurück. Die beiden Bronzeskulpturen gehören zu den ausdrucksstarken Charakterköpfen, die auf diversen Pfosten und Stelen das Immenstaader Zentrum schmücken. Bei der Bestandsaufnahme der Kleindenkmale durch Mitglieder des Heimatvereins fiel auf, dass ausgerechnet die beiden fehlten. „Wir haben das als Auftrag gesehen, das Ensemble wieder komplett zu machen“, sagt Thomas Schmidt, Vorstand des Heimatvereins.

Gipsabdrücke für den Fall, dass erneut einer fehlen sollte

Der Heimatverein begab sich auf Spurensuche. Zwar lebt die Schöpferin der Charakterköpfe, die Künstlerin Gerda Eckert, noch im Ort. Die Original-Gussformen aber befanden sich in einer Kunstgießerei, die erst ausfindig gemacht werden musste. Dort bestellte der Verein die beiden Köpfe nach. Er ließ auch von allen weiteren Modellen Gipsabdrücke machen, falls noch einmal ein Kopf abhandenkommen sollte.

„Es ist toll, dass die Firma noch besteht und dass die Negative noch vorhanden waren“, sagt Bürgermeister Johannes Henne. Die Gemeinde finanzierte die Neubeschaffung des einen Kopfs, für den anderen verwendete der Heimatverein eine Spende der Hagnauer Volksbank.

Thomas Schmidt vom Heimatverein, Felix Baur von der Hagnauer Volksbank, Künstlerin Gerda Eckert und Bürgermeister Johannes Henne treffen sich zur Übergabe der beiden Charakterköpfe. | Bild: Corinna Raupach

Charakterköpfe gehen auf Teilnahme an „Entente Florale“ zurück

Ihren Anfang nahmen die Charakterköpfe in Kippenhausen. Als das Dorf 2000 am europäischen Wettbewerb „Entente Florale“ teilnahm, sollten die Familien im Dorf Lehmskulpturen für die Dekoration des Dorfbrunnens formen. Wegen der geringen Resonanz beauftragte die Gemeinde dann Gerda Eckert. „Ich habe mich sehr darüber gefreut, auch wenn ich damals für 21 Skulpturen nur zwei Wochen Zeit hatte“, erzählt sie. Kippenhausen errang in dem Wettbewerb eine Silbermedaille.

Thomas Schmidt vom Heimatverein erzählt die Geschichte der Köpfe. | Bild: Corinna Raupach

Ein Kopf zu jedem für den Ort wichtigen Thema

Als in Immenstaad neun Jahre später die Ortskernsanierung anstand, bestellte die Gemeinde weitere 17 Köpfe bei ihr. „Ich habe dann überlegt, was wichtig ist für den Ort: Fasnet, Tourismus, Wein, Fischerei. Zu jedem Thema habe ich einen Kopf gemacht. Es war auch für mich spannend, was dabei herauskam“, sagt Gerda Eckert.

Der Bacchus und die Immenstaader Hexe sollen jetzt prominente Plätze in der Nähe von Rathaus und Bürgerhaus bekommen, verspricht der Bürgermeister. Bis der Bauhof sie fest montiert, dürfen die beiden ihm auf seinem Schreibtisch bei der Arbeit zusehen.