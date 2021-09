Sarah und Moritz Becker verbinden den Teddy mit geübten Griffen. Bei der Benefizveranstaltung, zu der das Jugendrotkreuz (JRK) Immenstaad am Sonntag, 12. September einlädt, soll schließlich alles klappen. Auch Carina Amann wird bei der Veranstaltung, deren Erlös für Kinder im Flutgebiet um Ahrweiler bestimmt ist, dabei sein. Zwar ist sie erst seit zwei Monaten beim JRK, aber die Freunde wollen bei einer Show-Übung zeigen, was sie alles können.

Wann und wo? Die Benefizveranstaltung des JRK Immenstaad findet am Sonntag, 12. September, 14 bis 17 Uhr bei den DRK-Garagen hinter dem Rathaus Immenstaad statt. Der gesamte Erlös soll Kindern im Hochwassergebiet zugutekommen.

Jan Hirscher, der schon Übung mit Benefizveranstaltungen hat, wird den Spieletisch zu betreuen. Kinder können sich außerdem bei einem Erste-Hilfe-Stationsspiel messen. Jugend, Freunde und Verwandte sowie JRK-Leiterin Melanie Prinz backen für ein buntes Angebot beim Kuchenverkauf. Für den geplanten Kinderflohmarkt haben Sarah und Moritz außerdem schon ihr Kinderzimmer entrümpelt. Sie wissen, worum es geht, denn auch sie haben die Bilder aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gesehen. „Da war eine Überflutung“, sagt Sarah und ihr Bruder Moritz weiß: „Der Kindergarten ist weggespült worden.“

„Wenn etwas passiert ist, dann mag man natürlich helfen“

Noch genauer weiß es Melanie Prinz, denn sie war mit einem Team der Katastrophenschutzorganisation „@Fire“ unter den ersten Helfern vor Ort in Ahrweiler. Die „heftigen Bilder“, sagt sie, hat sie noch immer vor Augen. Bis heute stehe sie in Kontakt mit dem Bürgermeister der Gemeinde Mayschoß und so kam der Gedanke auf, mit dem JRK Immenstaad eine Hilfsaktion zu organisieren. „Wenn etwas passiert ist, dann mag man den Menschen, die betroffen sind, natürlich helfen, auch als Jugendlicher. Und wenn Kinder betroffen sind, die sich ja nicht selbst helfen können, dann mag man erst recht helfen“, sagt Jan Hirscher. „Es macht auf jeden Fall richtig Spaß und eine sinnvolle Sache ist es auch“, ergänzt Carina Amann.

Alle Mitglieder, die nicht im Urlaub sind, packen mit an

Trotz Sommerferien werden von den derzeit 18 Mitgliedern, die das JRK Immenstaad hat, alle 13, die nicht im Urlaub sind, mit anpacken. Dadurch können zusätzlich auch noch Kaspertheater und eine Kuscheltierklinik mit aufs Programm. Was den sonst noch angeboten werden kann, das hängt auch von Corona ab. Mit etwas Glück und gutem Wetter wird es den Kuchen nicht nur zum Mitnehmen geben, sondern zusätzlich auch Kaffee und Sitzgelegenheiten vor Ort. „Ich hoffe, dass viele Besucher kommen, wir freuen uns drauf“, sagt Melanie Prinz.