„Emotionen pur“, hatte Bürgermeister Johannes Henne für den Weihnachtsmarkt in Immenstaad vorausgesagt und sollte recht behalten. Die freudigen Gesichter der Kinder, als der Nikolaus und sein Knecht Ruprecht durchs Schneetreiben angestapft kamen, sprachen Bände. 200 Tüten mit Süßigkeiten, liebevoll verpackt und gespendet vom Handels- und Gewerbeverein, reichten nicht für den unerwartet großen Ansturm. Zum Glück hatte der Nikolaus noch eine Kiste Mandarinen dabei und am Stand nebenan gab es für alle Kinder noch gratis Punsch und Würstchen.

Immenstaad Die schönsten Bilder vom Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus in Immenstaad Das könnte Sie auch interessieren

Zum Staunen brachte den Nikolaus, dass es in Immenstaad nicht nur artige Mädchen, sondern auch kesse Jungen gibt. Ohne Zaudern trug Aaron ein langes, lustiges Weihnachtsgedicht für ihn auf. „Das habe ich in der Schule als Strafarbeit lernen müssen“, erzählte Aaron. Aber die Kinder hatten nicht nur Lieder und Gedichte vorbereitet, sie beeindruckten die Erwachsenen auch mit einer zirkusreifen Feuershow am Sonntagabend.

„Ganz toll, ich hätte mich das nicht getraut“, sagte Franziska Bergmüller, die den Weihnachtsmarkt als stellvertretende Leiterin vom Tourismusbüro organisiert hatte. Das Team vom Bauhof hatte Hütten und Bühne geschmückt, die Firma Kopf hatte für den Lichterzauber gesorgt.

Aus den Hütten versorgten Immenstaader Vereine ihre Mitbürger mit Speisen und Getränken, was der Vereinsarbeit zugutekommen wird. Auch im Bürgersaal ging es bei den Theater- und Turnvorstellungen der Stephan-Brodman-Schule, beim Gesang vom Männerchor und beim Kuchenverkauf der Eltern um den guten Zweck. „Wir teilen die Einnahmen auf zwei soziale Projekte auf“, sagte Sacha Bochenek vom Elternbeirat.