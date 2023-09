Mit seinem 365-Tage-Projekt wollte Feuerwehrmann Kai Eichler Obdachlosen eine Stimme geben. Vor Kurzem hat der Immenstaader die Aktion nach 1690,26 Kilometern in Berlin abgeschlossen. Jeden Tag wollte er in seiner Feuerwehr-Schutzkleidung jeweils mindestens eine Stunde laufen – in Immenstaad, im Bodenseekreis, irgendwo in Deutschland.

Friedrichshafen/Immenstaad Kai Eichler läuft und läuft und läuft ... Das könnte Sie auch interessieren

Ziel war es, das Projekt nach 365 Tagen in der Tee- und Wärmestube in Berlin-Neukölln zu beenden. Aus zwölf Monaten wurden aus organisatorischen Gründen und einigen Krankheitstagen schließlich 13. Gestartet war er am 3. August 2022 in Friedrichshafen. Am 4. September 2023 beendete er die Aktion in Berlin. „Ich konnte viele Gespräche zum Thema Obdachlosigkeit und Armut mit Passanten und Einrichtungen an vielen Orten in Deutschland, den Niederlanden und in Österreich führen“, schreibt er zum Abschluss der Aktion.

Für Kai Eichler ein intensives Erlebnis

Das Jahr sei für ihn besonders und prägend gewesen. Er hofft, dass er dem Thema Armut und Obdachlosigkeit eine „kleine Stimme geben“ konnte. Nachdem er zuletzt noch in Husum, auf Sylt, Fehmarn, auf Rügen und an anderen norddeutschen Orten gelaufen war, macht er einen Zwischenstopp beim Bundestagsabgeordneten Volker Mayer-Lay und wurde schließlich an der Tee- und Wärmestube Neukölln von der Geschäftsführerin des Diakoniewerks Simeo, Marion Timm, und dem Armutsbeauftragten des evangelischen Kirchenkreises Neukölln, Thomas de Vachroi, sowie weiteren Unterstützern empfangen. „Die letzten Kilometer der Aktion und der tolle Empfang waren für mich ein intensives Erlebnis“, so Kai Eichler.

Friedrichshafen Feuerwehrmann Kai Eichler legt bei 112 jeweils einstündigen Läufen 560 Kilometer zurück Das könnte Sie auch interessieren

Bei allen Unterstützern wolle er sich herzlich bedanken, „egal, ob im Süden, in der Mitte oder im Norden von Deutschland“, erklärt Eichler und fügt an: „Das Thema Armut und Obdachlosigkeit darf in Deutschland kein Tabuthema mehr sein.“ Seitdem Kai Eichler keine Weltrekordversuche mehr unternimmt, läuft er für den guten Zweck. Vor seinem 365-Tage-Projekt war er 112 Tage in Folge jeweils eine Stunde in Schutzkleidung unterwegs, um das Kinderhospiz Amalie ins Bewusstsein seiner Mitmenschen zu tragen.