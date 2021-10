„Jetzt essen Sie mal auf, dann können wir gehen“ – so erinnert sich Lore Paulmaier an die ersten Worte an ihren Mann Albert. Sie begleitete eine Cousine, die den jungen Mann zu einer Theaterprobe abholen wollte. „Dann bin ich ihn nicht mehr losgeworden“, sagt sie. Eigentlich hatte sie nur die Großeltern über Weihnachten in Schnürpflingen bei Ulm besuchen wollen. Doch im Frühling kündigte sie ihre Stelle in der Schweiz, begann in Ulm zu arbeiten und im September heirateten die beiden. Sie war 19, er 21 Jahre alt. „Es hat gepasst, fertig, aus!“, sagt Albert Paulmaier. Das ist 60 Jahre her.

„Die Leute im Dorf haben gesagt, das hält eh nicht“

„Die Leute im Dorf haben gesagt, das hält eh nicht“, sagt Lore Paulmaier. Sie seien zu jung, auch stand der Verdacht einer „Feuerwehrhochzeit“ im Raum. „Aber unsere Tochter ist erst zwei Jahre später auf die Welt gekommen“, sagt ihr Mann. Die kirchliche Hochzeit mussten sie verschieben, weil der Großvater die Treppe herunter gefallen war. „Ohne kirchliche Hochzeit durften wir gar nicht in unsere Wohnung“, erzählt sie. Zwei Wochen später ließen sie sich in Maria Steinbach trauen und feierten im Schützenheim.

Der stellvertretende Bürgermeister Andreas Graf gratuliert mit einem Geschenkkorb. | Bild: Corinna Raupach

Als ausgebildeter Elektroinstallateur und Allround-Handwerker arbeitete Albert Paulmaier in verschiedenen Betrieben, ehe er bei der Post anfing. Dort leitete er schließlich die Fahrzeugtechnik mit über 200 Fahrzeugen. Lore Paulmaier blieb zu Hause, als die beiden Kinder klein waren, übernahm dann Urlaubs- und Krankheitsvertretungen bei der Post und stieg später ganz dort ein. Sie zogen nach Ulm, dann nach Manzell und schließlich nach Immenstaad, wo sie 1976 ihr Haus bauten und viel Zeit im Familiengarten beim Sportplatz verbrachten.

Überlingen Die Namen dieser Leserbrief-Verfasser kennen viele Überlinger SÜDKURIER-Leser: Aber wer sind die Menschen dahinter? Und was treibt sie zum Schreiben an? Das könnte Sie auch interessieren

„Es hat schon Höhen und Tiefen gegeben“, sagt Albert Paulmaier. Zu Beginn der Ehe war das Geld knapp, in den letzten Jahren gab es gesundheitliche Probleme. Er musste sich an Herz und Rücken operieren lassen, seine Frau hatte Krebs. Heute sind die Prognosen der Ärzte gut. An ihrem Festtag sind Tochter Christiane und Sohn Stefan mit Frau gekommen. Am Wochenende wollen sie mit der Familie feiern und freuen sich auf die fünf Enkel. Andreas Graf, Gemeinderat und stellvertretender Bürgermeister, gratuliert ihnen mit einem üppigen Geschenkkorb und bringt Grüße von Bürgermeister und Ministerpräsident. „Eine diamantene Hochzeit, das gibt es nicht oft“, sagt er. Ein Rezept dafür hat das Paar nicht, einige Zutaten aber kennen sie: „Man darf nicht zu allem Ja und Amen sagen“, sagt Albert Paulmaier. „Verschiedene Meinungen muss man auskämpfen,“ stimmt seine Frau zu. Vor allem aber rät sie: „Man muss immer miteinander schwätzen.“