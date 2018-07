Immenstaad vor 4 Stunden

Zwei Abende wie im Italien-Urlaub: TuS Immenstaad gestaltet die zwölften "Italienischen Nächte"

Wer in Immenstaad und Umgebung lebt oder derzeit hier Urlaub macht, muss sich für den Genuss mediterranen Flairs weder in den Sommerferien-Stau, noch in die Warteschlange am Flughafen stellen: Schließlich veranstaltet der Turn- und Sportverein (TuS) Immenstaad am Freitag und Samstag, 3. und 4. August, erneut die "Italienischen Nächte".