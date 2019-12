von Andrea Fritz

Waldweihnacht beim Tennisclub in Immenstaad, knisternde Weihnachtsfeuer in Schalen, die besinnlichen Klänge der Musikvereinsbläsergruppe „Piccolos“ und Budenzauber mit Wildschweingulasch, Glühwein und Waffeln. Was vor zehn Jahren als Saisonabschluss für Tennisspieler gedacht war, hat längst einen Stammplatz im Veranstaltungskalender der Gemeinde.

Immenstaad Worum es an Heilig Abend wirklich geht: Theater-AG zeigt Stück über den wahren Sinn von Weihnachten Das könnte Sie auch interessieren

„Vor zehn Jahren hatten wir einen halben Meter Schnee und sind überrannt worden, deshalb machen wir das für alle Immenstaader“, sagt der damalige Vorsitzende Alexander Mohr. Am Drumherum hat sich nicht viel geändert, auch in diesem Jahr war es voll, aber gemütlich – dieses Mal allerdings nicht am Sonntagnachmittag. „Weil es immer so nett war und die Leute nicht heimgehen wollten, haben wir gedacht, dann nehmen wir mal den Samstagabend“, sagt Alexander Mohr.

Ein eingeschworenes Team

Er ist auch Mitglied der „Piccolos“ und damit verantwortlich für den akustischen Teil. Viele der Spieler haben praktische Talente, ohne die eine Immenstaader Waldweihnacht nicht denkbar wäre. Oliver Mohr ist Jäger, er hat das Wildschwein geschossen. Thomas Heinzler ist Koch, er hat es zubereitet. Die Ausgabe der Delikatesse ist Sache das neuen Vereinsvorsitzenden Rüdiger Dube. Seine Frau leitet seit vielen Jahren die Damenabteilung und bei der Waldweihnacht den Glühweinstand und so weiter … „Wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft“, sagt Rüdiger Dube. Ein Verein, mit beständiger Mitgliederzahl (derzeit 260), der stimmungsvoll Weihnachten feiern und sogar die Jugend begeistern kann. „Wir gehen in die Schulen und organisieren Tenniscamps“, sagt Rüdiger Dube.

Immenstaad Rüdiger Dube ist neuer Vorsitzender des Tennisclubs Immenstaad. Vorgänger Alexander Mohr wird zum Ehrenmitglied ernannt Das könnte Sie auch interessieren

Alexander Zverev, Platz sieben der Weltrangbestenliste, könnte Vorbild sein und vielleicht für einen neuen Tennisboom sorgen, hofft Alexander Mohr. Im Ort ist der Verein seit 1958 ansässig und einer der Ältesten im badischen Tennisverband. Was die Faszination Tennis ausmacht, erklärt Rüdiger Dube so: „Es ist Mannschafts- und Einzelsport zugleich. Man spielt als Teil einer Mannschaft, aber auf dem Platz steht man alleine.“ Bei der Waldweihnacht musste niemand alleine stehen. Dass auch der neue Termin wieder eine gute Idee war, hat die Resonanz gezeigt.