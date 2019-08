Beim Yachtclub Immenstaad (YCI) laufen die Vorbereitungen für den Worldcup in der Bootsklasse Aphrodite 101. Den Auftakt zu der Veranstaltung bildet am Donnerstag ab 18 Uhr eine Parade mit 21 Oldtimer-Traktoren, bei der sich die gut 80 Crewmitglieder der 20 teilnehmenden Regattayachten präsentieren.

Worldcup findet alle zwei Jahre statt

„So ein Großereignis richten wir nur alle vier bis fünf Jahre aus“, sagt der stellvertretende Vorsitzende des YCI, Oliver Hund. Auf dem Bodensee gebe es mehr als 100 der baugleichen und knapp zehn Meter langen Regattayachten des Typs 101, erklärt er. Das sei auch der Grund, warum der im zweijährigen Turnus stattfindende Worldcup meistens dort ausgetragen werde. Bisher jedoch noch nie beim YCI.

Überlingen/Uhldingen-Mühlhofen Hautnah bei einer Regatta dabei: So wild geht es beim Wettrennen auf dem Bodensee zu Das könnte Sie auch interessieren

„Das wird sicher ein toller Anblick“

Die 20 teilnehmenden Yachten kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alle 20 Yachten machen am selben Steg fest, den der YCI eigens dafür frei gemacht hat. „Das wird sicher ein toller Anblick“, ist Hund überzeugt. Die Regatta selbst findet am Samstag statt und wird bei Bedarf am Sonntag fortgesetzt. Das hänge vom Wind ab, erklärt Hund. „Schaffen wir am Samstag sechs von maximal acht Wettfahrten, steht der Sieger fest“, so der stellvertretende Vorsitzende.

Traktorparade startet am Donnerstag um 18 Uhr

Auch, wie viel man vom Landesteg aus von der Regatta sehen könne, hänge von den Windverhältnissen ab, erklärt er weiter. Denn danach werde die Wettkampfstrecke positioniert. Für Zuschauer sei die Traktorparade die beste Möglichkeit, ein Auge auf die Regattateilnehmer zu werfen. Diese zieht am Donnerstag ab 18 Uhr mit Musik von den Piccolos vom Kniebach über die Seestraße zum Wattgraben und von dort zur Musikterrasse. Bernd Hummernbrum wird die Traktoren und die Crews vorstellen. Anschließend geben die Fidelen Brummbären ein Kurkonzert.

Zwei Crews aus Immenstaad dabei

Auch zwei Crews aus Immenstaad segeln beim Worldcup mit: eine mit Oliver Hund als Steuermann und eine Jugendcrew, bei der Anica Rimmele das Kommando führt. Wie deren Chancen stehen? Am Samstagabend oder am Sonntag werde man mehr wissen, sagt Oliver Hund.