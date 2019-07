Die Nachricht ist gut für die Umwelt und außerdem hilfreich gegen verstopfte Straßen und volle Parkplätze. Wer einen Euro Kurtaxe extra gezahlt hat und dafür freie Fahrt mit Bus und Bahn genießen darf, wäre ja auch wirklich dumm, das nicht zu nutzen.

Wie schön wäre es doch, wenn auch die Menschen, die in dieser Region leben, so günstig mobil sein könnten. Mit einem Euro kommt man als Einheimischer mit dem ÖPNV aber leider nicht mal bis zur nächsten Haltestelle. Da bleibt nur, von so günstigen Preisen und guten Verbindungen wie in Vorarlberg zu träumen. Viele unserer Nachbarn dort sind mit einem sehr preisgünstigen Jahresticket unterwegs, lassen ihr Auto gerne öfter stehen oder verzichten ganz darauf. Vorarlberg hat die Weichen für eine zukunftsweisende und nachhaltige Mobilität bereits vor mehr als 20 Jahren gestellt. Im Bodenseekreis hat der Kreistag jüngst ein 365-Euro-Ticket für die Bevölkerung der Region abgelehnt. Weiterträumen ist trotzdem erlaubt.