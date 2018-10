In den Apfelanlagen ist die Apfelernte noch in vollem Gang. Dennoch wird Familie Lehle auf ihrem Obst- und Ferienhof im Frickenwäsele für einen Tag die vielen Großkisten und Gerätschaften zur Seite räumen, die für die Ernte gebraucht werden. Denn der Platz wird für den Apfelhock am Sonntag, 7. Oktober gebraucht. Die Tourismusgemeinschaft organisiert diesen Höhepunkt zum Abschluss der Saison zum 19. Mal.

"Auf dem Lehle-Hof haben wir einfach ein wunderschönes Ambiente mitten im Dorf", bedankt sich Margot Rauber, die Vorsitzende der Tourismusgemeinschaft. Sie verspricht: "Das Fest findet statt – egal wie das Wetter wird." Wie schon der Name sagt, kann man beim Apfelhock gemütlich zusammen an den Tischen hocken und viele Apfelprodukte genießen.

Kulinarisches rund um den Apfel

Dieses Jahr wird zum Kaffee auch erstmals eine große Auswahl unterschiedlicher Apfelkuchen angeboten, die Immenstaader Gastgeber selbst gebacken haben. Außerdem gibt es die seit vielen Jahren beliebte Apfelsuppe, Apfelwaffeln, Apfelküchle, Apfel-Dinnele, Apfelpunsch mit oder ohne Alkohol und noch einiges mehr, was Äpfel kulinarisch zu bieten haben. Wie in der Brennerei feine Obstbrände entstehen, kann ebenfalls direkt vor Ort miterlebt werden.

Informationen zum Anbau des Obsts

Für alle, die mehr über die Vielfalt der am See angebauten Apfelsorten erfahren möchten, bietet Anton Rauber eine Präsentation mit vielen Kisten voller knackigem Anschauungsmaterial und beantwortet Fragen. Von Hubert Lehle gibt es zudem jede Menge Information rund um den Apfelanbau. Schöne Bilder zum Thema Apfel haben Schüler der Stephan-Brodmann-Schule gemalt. Diese können ebenfalls beim Apfelhock bewundert werden. Die musikalische Unterhaltung übernehmen auch diesmal die Fidelen Brummbären, die seit vielen Jahren für beste Stimmung beim Apfelhock stehen. Auch eine Apfelhoheit wird beim Fest erwartet.

Der Apfelhock findet am Sonntag, 7. Oktober auf dem Obst- und Ferienhof Lehle im Frickenwäsele statt. Der Hock beginnt um 13 Uhr und endet um 17 Uhr.

