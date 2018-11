Fünf Jahrhunderte lang schwammen auf dem Bodensee bis zu 150 große Lastensegler. Sie transportierten Waren aller Art und auch Menschen. Anfang des 20. Jahrhunderts verschwand dieser Schiffstyp mit dem Aufkommen der Dampfschifffahrt komplett – bis der Immenstaader Rolf Hiß die Idee entwickelte, wieder einen dieser historischen Lastensegler auf den See zu bringen.

Viele Jahre arbeitete Hiß hartnäckig an der Umsetzung dieser Idee. Vor 30 Jahren, am 12. November 1988, gründete er mit einigen Mitstreitern den Lädinenverein. Gut zehn Jahre und viele Rückschläge später wurde am 3. April 1999 die Lädine St. Jodok getauft. Seither haben schon Zehntausende Passagiere eine Ausfahrt mit dem einzigartigen Schiff genossen.

Zur Feier des Vereinsjubiläums lud die heutige Vorsitzende Ulrike van Endert die Vereinsmitglieder und Förderer zu einer Feier in den Bürgersaal ein. „Ich kann den Verein zu seinem Mut nur beglückwünschen“, sagte Bürgermeister Johannes Henne und versprach dem Verein auch für die Zukunft die Unterstützung der Gemeinde.

Video: Gisela Keller

„Mit der Lädine hat Immenstaad ein absolutes Alleinstellungsmerkmal“, sagte Henne und fügte hinzu: „Mit dem Immenstaader Wappen auf dem Segel ist sie auf dem ganzen See ein Werbeträger für unsere Gemeinde.“

Bürgermeister a.D. Jürgen Beisswenger berichtete von der Faszination, die ihn bei einem Besuch im Wohnzimmer der Familie Hiß beim Anblick eines Lädinenmodells befiehl. Von diesem Moment an hat er sich für den Bau der Lädine eingesetzt.

Beisswenger erinnerte auch an die vielen Schwierigkeiten, die es zu überwinden galt, bis mit dem Bau begonnen werden konnte, und sehr vielen Arbeitsstunden, die von besonders engagierten Mitgliedern des Vereins in Eigenleistung erbracht wurden.

Ulrich Müller, damals Verkehrs- und Umweltminister in Baden-Württemberg, hat die Finanzierung der Lädine mit den richtigen Ratschlägen und durch seinen persönlichen Einsatz auf den richtigen Weg gebracht. „Es war ja eigentlich eine fixe Idee – eigentlich spinnert“, sagte er beim Jubiläum, „Gut, dass es Leute gab, die mit großer Zähigkeit an dieser Idee festhielten.“ Beim Lädinenbau hat auch Müller mit Hand angelegt und Ballaststeine geschleppt. Seine Frau Sylvia hat das Schiff getauft. „Es ist etwas Einmaliges – Ihre Nachbargemeinden beneiden Sie darum“, sagte Müller zu den Festgästen.

Landrevision

Alle vier Jahre muss die Lädine für umfangreichere Wartungsarbeiten aus dem Wasser gehoben werden. Auch nach Abschluss der Saison 2018 ist wieder eine Landrevision fällig. Am Freitag vergangener Woche wurde das Schiff in der Marina in Kressbronn Gohren ausgekrant. „Das Schiff ist diesmal in einem sehr guten Zustand, besser als vor vier Jahren“, freut sich Christophe Schneider, der – wie auch schon 2014 – für die Landrevision organisatorisch verantwortlich ist. Die Lädine wird dieses Mal von Mitarbeitern der Werft Karlheinz Kaiser in Kressbronn überholt. Das Schiff soll eine neue Lackierung bekommen und es gibt noch etliche größere oder kleinere Reparaturen zu erledigen.

So soll etwa der Boden der Kajüte aufgearbeitet werden und auch die Poller zum Festmachen müssen ausgebessert werden. „Es ist schwer zu sagen, wie lange das alles dauern wird“, sagt Christophe Schneider. „Nach ersten Schätzungen dürfte es alles in allem Arbeit für etwa zwei bis drei Monate sein.“ Auf jeden Fall bedeutet die Landrevision jedes Mal eine erhebliche Belastung für die Vereinskasse, weshalb die Vorsitzende van Endert dieses Jahr ganz besonders auf großzügige Spender und Sponsoren hofft. Etwa drei Wochen vor den Osterferien soll der Lastensegler wieder in seinem Element, auf dem Wasser des Bodensees sein – pünktlich zum Saisonbeginn.