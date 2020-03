Veröffentlicht am 02. März 2020

Christbäume, Holzkisten und Strohballen wurden auf dem neuen Funkenplatz in der Nähe des Trimm-Dich-Pfads am Bremgärtle kunstvoll aufgeschichtet. Wir haben die Vorbereitungen und das Abbrennen des Funkens begleitet. Bild: Lena Reiner

Am Samstagvormittag ist der Aufbau des Funkenfeuers bereits in vollem Gange. Christbäume lagern an mehreren Orten und werden von den 30 Funkenbuben akribisch aufgeschichtet.Mancher Baum fliegt dabei schwungvoll durch die Luft.Während die Bäume