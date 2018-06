Immenstaad vor 5 Stunden

Tolles Opti-Trainingslager: Von der Schulbank direkt aufs Boot

Bereits zum 16. Mal haben waren am Wochenende knapp 30 Kinder mit ihren Einmannjollen, den Optimisten, ins Trainingslager in den Yachtclub nach Immenstaad gekommen. Bei bestem Wetter und meist gutem Wind trainierten die Segler in drei Leistungsklassen.