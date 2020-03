In Immenstaad sprach Theologin und Psychologin Beate Weingardt aus Tübingen. „Ich freue mich, dass aus der Idee mittlerweile ein großes, seit Jahren etabliertes Event geworden ist“, begrüßte Pfarrer Matthias Schneider rund 100 Frauen im Pfarrheim. Gut gestärkt vom Frühstücksbuffet sorgte Beate Weingardt im Anschluss für Impulse. „Wertschätzung zieht sich wie ein roter Faden durch unser Leben.“

Vor dem Vortrag gab es eine Stärkung vom leckeren Buffet. | Bild: Claudia Wörner

Sie sei viel mehr als eine gute Beziehung zum Partner, zu Freunden oder Arbeitskollegen, sie sei der eigentliche Schlüssel zum Lebensglück. Bei der Wertschätzung handle es sich im Grunde um den stärksten Antrieb eines jeden Menschen. „Wir möchten, dass andere uns wertvoll finden“, so die Psychologin. Wertschätzung sei für uns wie Sonne für die Natur, sie bringe uns zum Blühen. Immer wieder würzte Weingardt ihren Vortrag mit humorvollen Anekdoten. Wie reagiert man beispielsweise auf die Frage, wie man die missratene Frisur finde. „Das ist mal was anderes“, könne die Antwort lauten, die nicht vor den Kopf stoße.

Weingardt unterschied die angeborene Wertschätzung, die immer dann erfolgt, wenn wir etwas bekommen, was wir wollen oder was uns angenehm ist, von der unvoreingenommenen. „Ich schätze dich wert, weil du da bist und bist, wie du bist.“ Dies schaffe man nicht immer aus dem Gefühl heraus. „Das muss man wollen“, so die Referentin. Als Pfarrerin habe sie viele Paare getraut. Da heiße es nicht, dass man sich bis zum Lebensende lieben, sondern dass man sich in guten wie in schlechten Zeiten beistehen soll. „Der Unterschied zum Gefühl ist, dass man sich zu einer Haltung entscheiden muss“, machte sie deutlich.

Wie zeigt sich Wertschätzung?

Konkret zeige sich Wertschätzung durch Wohlwollen, Interesse am anderen, darin, dass man sich Zeit für andere nimmt, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Toleranz. Nicht zu vergessen sei, dass Wertschätzung bei einem selbst beginne. Wichtig sei, sich nicht entwerten oder respektlos behandeln zu lassen. „Vieles leben wir schon, aber es tut gut, es immer wieder zu hören“, lautete das Fazit einer Besucherin nach der Veranstaltung.