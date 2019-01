Die Fronten im Streit um eine geplante Mangelstube samt Neubau einer Doppelgarage im Kippenhausener Wohngebiet "Winkel" sind nach wie vor verhärtet. Und doch ist man einen Schritt weiter: Am vergangenen Freitag tauschten die Beteiligten erstmals Meinungen und Argumente direkt miteinander aus.

Acht Ehepaare und drei weitere Anwohner saßen mit Regina M. und ihrem Ehemann, die im Keller ihres Wohnhauses einen Mangel- und Bügelservice mit Flickschneiderei einrichten möchte, an einem Tisch. Ein Kleingewerbe, hinter dem die Nachbarn allerdings die Einrichtung einer Großwäscherei "durch die Hintertür" witterten, wie bei einem Ortstermin kurz vor Weihnachten laut wurde.

Emotionaler Meinungsaustausch

"Das ist für mich schon ein kleiner Erfolg", sagt Ortsvorsteher Martin Frank. Er hatte gegen Jahresende zu dieser Runde eingeladen und sich "riesig gefreut", dass es überhaupt zu diesem Gespräch gekommen war. Zweieinhalb Stunden wurde am Freitag im Kippenhausener Rathaus diskutiert, wobei nach Aussage von Martin Frank immer noch viele Emotionen im Spiel waren. Der Ortsvorsteher selber habe sich dabei zurückgehalten und Kindergärtnerin Anett Fischer um die Moderation des Gesprächs gebeten, die als psychologische Beraterin in solchen Runden sattelfester sei.

Der Kippenhausener Ortstvorsteher Martin Frank ist froh, die Beteiligten zum Gespräch an einen Tisch bekommen zu haben. | Bild: Sylvia Floetemeyer

In der Sache bleiben die Anwohner, die namentlich nicht genannt werden möchten, bei ihrer Haltung. Die steht im Ergebnisprotokoll, das Frank verfasst, mit den Beteiligten abgestimmt und unserer Zeitung zur Verfügung gestellt hat. "Ein Gewerbe im Winkel wollen wir nicht und ist rechtlich nicht haltbar", steht da zum Schluss. Sie berufen sich auf die Baunutzungsverordnung. In der steht, dass reine Wohngebiete nur dem Wohnen dienen. Ausnahmsweise könnten nur "Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, die zur Deckung des täglichen Bedarfs für die Bewohner des Gebiets dienen, sowie kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes" zugelassen werden. Und eine Mangelstube brauche keiner der Anwohner im "Winkel", argumentieren sie. Dafür gebe es genügend Platz im Gewerbegebiet.

Keine Nachbarschafts-Fehde

Von einer "Nachbarschafts-Fehde" wollen die Bewohner im "Winkel" nichts wissen. Zuallererst sei man enttäuscht, dass ihre Einwände in dem bisherigen Verfahren, insbesondere bei der Ortschaftsratssitzung im Dezember, nicht gehört worden seien "und die Einwendungen ohne Diskussion abgelehnt wurden", steht in einem Brief der Anwohner, den sie einen Tag vor dem Gespräch an Martin Frank adressiert hatten. Ob der Bauantrag für Doppelgarage und Mangelstube im Haus 9 zulässig ist, entschieden ja nicht sie als Nachbarn, sondern die entsprechenden Behörden – oder eben das Gericht. Ihrer Ansicht nach sei eine Mangelstube in einem reinen Wohngebiet nicht zulässig. Punkt. Werde die genehmigt, werde man dagegen klagen, hieß es schon beim Ortstermin im Dezember.

Nachbarn herzlich willkommen

Nach dem direkten Gespräch im Rathaus scheinen zumindest die Wogen zwischen den neuen Besitzern von Haus 9 und ihren Nachbarn geglättet. Offensichtlich sei Familie M. über diese Sachlage in ihrem Wohngebiet nicht korrekt informiert gewesen, wird Kritik auch an der Immenstaader Verwaltung laut. Die Zugezogenen jedenfalls seien "als Neubürger, Nachbar und Nutzer eines stillen Gewerbes herzlich willkommen", steht im Ergebnisprotokoll. Wobei "still" Vermietung und Verpachtung bedeutet. Das praktiziert die Mehrzahl der Hauseigentümer, die Ferienwohnungen betreiben, was rein rechtlich betrachtet eben kein Gewerbe sei, monieren die Anwohner in ihrem Schreiben an den Ortsvorsteher. Nach Auskunft von Martin Frank steht der Bauantrag am kommenden Montag beim Ortschaftsrat Kippenhausen erneut auf der Tagesordnung. Spätestens dann wird spruchreif, was die rechtliche Prüfung des Falls ergeben hat. Eine Entscheidung soll bei der Januar-Sitzung des Immenstaader Gemeinderats fallen.