Immenstaad Immenstaader Schüler überreichen Kalendertürchen: Doch ein Negativ-Erlebnis trübt die Freude der Viertklässler

Seit Anfang November haben die Viertklässler der Stephan-Brodmann-Schule an den Türchen ihres Adventskalenders gearbeitet. Rechtzeitig vor dem ersten Advent sind sie durch den Ort gegangen und haben ihre Türchen in Geschäften, Büros, Handwerksbetrieben und Banken abgeliefert. In vielen Fällen wurden sie freundlich begrüßt – doch es gab eine Ausnahme.