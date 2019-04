Der Förderverein der Stephan-Brodmann-Schule veranstaltet am Samstag, 6. April zwischen 10 und 14 Uhr seinen ersten Flohmarkt in der Linzgauhalle. "Die Resonanz ist der Wahnsinn", freut sich die Vorsitzende des Vereins, Karina Kalker. "Es wird 50 Flohmarkttische geben. Die Nachfrage war noch deutlich höher, aber mehr Tische passen einfach nicht in die Halle."

Preise kommen von Geschäften und Betrieben

Auch eine Tombola wird es geben, die Preise kommen von Geschäften und Betrieben: "Viele musste ich noch nicht mal ansprechen und nach Sachen für die Tombola fragen. Ich bin durch Immenstaad gegangen, um die Plakate aufzuhängen, und ganz viele kamen von selbst auf mich zu und boten an, etwas beizusteuern." Mehr als 500 Gewinne sind zusammengekommen. So wird jedes Los gewinnen.

15 Helfer seit Januar mit Organisation beschäftigt

Mit zehn Mitgliedern des Fördervereins, darunter fünf Lehrkräften, hat Karina Karger den Flohmarkt seit Januar organisiert. Es gab Teams, die sich um die Tombola kümmerten, um die Tische und Stühle in der Halle, um Essen und Getränke. "Es waren und sind alle mit großem Engagement dabei." Für die teilnehmenden Kinder war der Flohmarkt ein Anlass, in alle Ecken, Schränke und Kommoden zu schauen, um Sachen zu finden, die sie verkaufen möchten. Mit Blick auf den ebenfalls am Samstag stattfindenden Dorfputz freut sich Kalker: "Der Kinderzimmerputz hat schon stattgefunden."