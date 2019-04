von SK

Frau Jung-Bass, in welchen Situationen kommen Menschen zu Ihnen und suchen Ihren Rat?

Das ist ganz unterschiedlich. In den meisten Fällen sind es Menschen, die vorsorgen und sich informieren wollen, was sie im Fall des Falles tun können. Zum Beispiel, wenn sie in ihrem Eigenheim nicht mehr alleine zurecht kommen. Von vielen höre ich auch, dass ihre Kinder gesagt haben, dass sie vorsorgen und sich informieren sollen. Es kommen aber auch Angehörige, die Unterstützung brauchen, wenn es in eine Pflegebedürftigkeit geht. Das Informationsangebot ist so groß, dass viele in diesem Wirrwarr nicht herausfinden, wie sie in ihrem konkreten Fall am besten vorgehen.

Womit sollte man anfangen?

Mein wichtigster Rat an alle Betroffenen ist vorzusorgen – und zwar auf allen Ebenen. Das beginnt damit, Personen seines Vertrauens Vollmachten zu geben, also damit, festzulegen, wer sich um einen kümmern und Entscheidungen treffen soll, wenn man es selbst nicht mehr kann. Ganz viele Menschen haben das nicht geregelt. Das wird meiner Erfahrung nach irgendwann zu einem Problem.

Was ist der nächste Schritt?

Hier geht es darum, erst einmal zu sortieren und die persönliche Situation zu betrachten. Hierzu gehört zum Beispiel, ob es schon einen Pflegegrad gibt, oder ärztliche Verordnungen für Leistungen der Sozialstation. Es muss klar werden, wo es wie viel Unterstützungsbedarf gibt. Genauso wichtig ist es, sich Gedanken darüber zu machen, wie man sich seine eigene Zukunft vorstellt.

Den Wunsch, möglichst lange selbstständig zuhause zu wohnen, hören Sie wahrscheinlich oft?

Das stimmt, aber es ist wichtig, sich zu fragen, ob man das auch wirklich will und ob es machbar und sinnvoll ist. Das beginnt damit, dass die wenigsten Häuser und Wohnungen barrierefrei sind. Es gibt Wohnungsberatungen, bei denen sich qualifizierte Fachkräfte die Wohnungen anschauen und darüber informieren, welche Umbaumöglichkeiten im individuellen Fall möglich sind. Es gibt auch Zuschüsse für solche Maßnahmen. Hinzu kommen Hilfsmittel, die ärztlich verordnet werden können und dann von den Krankenkassen finanziert werden.

Manchmal braucht man ja auch Unterstützung im Haushalt. Welche Möglichkeiten gibt es da?

Das ist ein großes Thema, auch weil es oft das erste ist, bei dem man merkt, dass Unterstützung nötig ist. Es gibt verschiedene Dienste, die solche haushaltsnahen Leistungen anbieten – mit der Finanzierbarkeit ist es oft schwierig. Manchmal kann man etwas davon über den Pflegegrad abrechnen.

Wie muss man eigentlich vorgehen, wenn es um die Feststellung eines Pflegegrads geht?

Als erstes ruft man bei der Pflegekasse bei seiner Krankenkasse an und bittet darum, die Anträge zuzuschicken. Die schickt man ausgefüllt zurück, dann meldet sich der medizinische Dienst und vereinbart einen Termin zur Begutachtung. Dabei wird der Pflegegrad festgestellt. Es ist gut, wenn Vertrauenspersonen dabei sind und man dabei etwas in der Hand hat, etwa Tagebücher oder Berichte, in denen die Pflegesituation deutlich wird.

Und wenn sich die Pflege zuhause nicht mehr bewerkstelligen lässt – wie findet man einen Pflegeplatz?

Die meisten Pflegeheime haben lange Wartezeiten. Am besten ist es, vorausschauend schon im Vorfeld die Häuser anzuschauen, in die man gerne möchte. Wenn absehbar ist, dass ein Umzug ins Pflegeheim nötig wird, empfehle ich, sich frühzeitig im Wunsch-Pflegeheim anzumelden. Überhaupt ist es sinnvoll, immer direkt in den Häusern anzurufen, wenn man einen Pflegeplatz braucht. Im Notfall muss man allerdings oft nehmen, was man bekommen kann.

Fragen: Gisela Keller

Friedrichshafen Gabriele Knöpfle vom Pflegestützpunkt hilft bei Fragen rund um die Pflege weiter