Zehn Kandidaten für die Wahl des Gemeinderats hat die SPD bisher gefunden, sechs weitere würden noch auf die Liste passen. Die Ortsgruppe ist guten Mutes, dass es gelingen wird, diese noch zu finden. Der Termin für eine zweite Nominierungsversammlung wurde für den 13. März festgelegt. Ernst Deisenberger, der seit sieben Jahren für die SPD im Rat sitzt, wird auf Platz 1 der Liste zu finden sein. Renate Schwarz-Govaers vertritt aktuell im Rat ebenfalls die SPD. Sie tritt nicht mehr zur Wahl an. Die SPD hoffe, auch nach der Kommunalwahl 2019 wieder mit zwei Sitzen im Gemeinderat vertreten zu sein, erklärte Deisenberger.

Die Reihenfolge auf der Liste ist noch vorläufig. Sie könnte sich ändern, sobald weitere Kandidaten gefunden worden sind. Die Partei-Statuten geben vor, dass auf der Liste – soweit möglich – immer im Wechsel ein Mann und eine Frau zu finden sein soll. Der Listenplatz wirke sich bei Kommunalwahlen jedoch kaum auf die Wahlchancen aus, sagte Deisenberger. Zu seiner Motivation erklärte er, das Wichtigste sei für ihn, die Möglichkeit in der Gemeinde mitzugestalten und etwas zu bewegen. Mit Blick auf sein Spezialgebiet, die Finanzen, betonte er: "Bei den vielen Aufgaben und Projekten, die derzeit anstehen, wird es die Gemeinde nicht leicht haben. Der nächste Rat wird gefordert sein, Prioritäten zu setzen."

Besonders für die Kinder und die Jugend im Ort will sich Jörn Pfingstgräff einsetzen- auch als Vater eines Kindergartenkindes. "Es braucht Gemeinderäte, die zwischen Träger und Elternschaft vermitteln können", sagte er. Bezahlbaren Wohnraum nannte Renate Eckert als ihr Kernthema. "Viele Familien suchen vergeblich, weil fast nur noch Ferienwohnungen gebaut werden." Dieses Thema liegt auch Detlev Pape am Herzen: "Wir müssen freie Ressourcen nutzen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Zu viele Ferienwohnungen stehen im Winter leer und nehmen Platz weg, der für Wohnungen für die Menschen, die hier leben und arbeiten, gebraucht wird." Alfred Jehle erklärte: "Es ist wichtig, etwas für junge Familien zu tun, aber man darf auch die Senioren nicht vergessen." Für Senioren könne man auch einmal mutig neue Wohnkonzepte wie Senioren-WGs ausprobieren, schlug Eckert vor. Sichere Verkehrswege und Tempo 30 innerorts sind eine weitere Forderung der Immenstaader SPD. Zur B 31-neu vertritt die Ortsgruppe eine klare Position: Neubau auf Trasse C1.1 statt Ausbau. Falls ein Ausbau nicht zu verhindern sei, müsse in jedem Fall ein Deckel drauf, war man sich einig.

Kandidaten gesucht

Am 13. März will die Ortsgruppe weitere Kandidaten nominieren. Wer für die SPD kandidieren möchte, kann sich an Detlev Pape wenden (Telefon 0 75 45/7 84 11 43) oder an Ernst Deisenberger (Telefon 0 75 45/5 47).