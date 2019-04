Wer in der Gemeinde mit Tourismus, größeren Festen und Veranstaltungen zu tun hat, dem ist die neue Leiterin der Tourist-Info Ruth Höft schon längst keine Unbekannte mehr. Seit zwölf Jahren arbeitet sie im Team der Tourist-Info und ebenso lange ist sie fürs Veranstaltungs-Management zuständig. In den vergangenen fünf Jahren war Höft zudem Stellvertreterin der bisherigen Leiterin der Tourist-Info Ute Stegmann, die als Geschäftsführerin zur Deutschen Bodensee Tourismus GmbH gewechselt ist.

Zunächst bei der Tourist-Info Kressbronn

Als die Stelle neu ausgeschrieben wurde, habe sie sich darum beworben, erzählt sie. Drei der Bewerbern durften sich nichtöffentlich dem Gemeinderat vorstellen. Der Rat hat sich für Höft entschieden. Bestens qualifiziert ist sie: Während ihres Studiums an der Dualen Hochschule (DHBW) Ravensburg sammelte sie Praxiserfahrung in der Tourist-Info in Friedrichshafen, danach arbeitete sie fünf Jahre in der Tourist-Info in Kressbronn, bevor sie nach Immenstaad wechselte. Sie hat unter anderem jährlich das Weinfest, das Dorffest und Maibaumstellen in Kippenhausen sowie den Weihnachtsmarkt organisiert. Auch das Programm fürs Jubiläumsjahr "925 Jahre Immenstaad" hat sie zusammengestellt.

Zwei weitere Stellen zu besetzen

Das Veranstaltungs-Management macht sie derzeit nebenher, was zu langen Arbeitstagen führt. Aber das soll anders werden: Die Stelle ist derzeit ausgeschrieben. "Wenn sie besetzt ist, kann ich mich voll auf die Aufgaben als Leiterin der Tourist-Info konzentrieren", sagt Höft. Sie ist jetzt nicht nur Vorgesetzte für das Team der Tourist-Info sondern auch fürs Personal im Aquastaad. Dort müssen dringend noch zweieinhalb Stellen besetzt werden: "Wir brauchen Fachangestellte und Rettungsschwimmer, aber solche Leute werden gerade überall gesucht", sagt sie: "Das macht es nicht einfacher". Eine weitere große Aufgabe wird die Mitarbeit bei der Neugestaltung der Tourist-Info im Zug des Rathausumbaus.

Freude über Echt-Bodensee-Card

Ruth Höft freut sich auf die neuen Aufgaben, am meisten aber darüber, dass jetzt auch Immenstaad seinen Gästen die Echt-Bodensee-Card bietet: "Wir haben dafür gekämpft und die ersten Reaktionen von Gastgebern und Gästen sind durchweg positiv".