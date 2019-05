In der Nacht zum 1. Mai wurde ein Großplakat der Grünen, das kurz vor dem Ortseingang von Kippenhausen aufgestellt ist, mit rassistischen Schmierereien verunstaltet. Viele haben es auf dem Weg zum Maifest im schönen Kippenhausen gesehen, viele waren entsetzt und haben sich fremdgeschämt.

So ging es auch mir und außerdem entfuhr mir der Stoßseufzer „Herr, schmeiß‘ Hirn vom Himmel!“, denn bei der Ausstattung seines Denkapparats ist der Schmierfink anscheinend etwas zu kurz gekommen. So hat er das Gesicht der Spitzenkandidatin der Grünen für die Europawahl mit einem Hitlerbärtchen „verziert“. Ob er wohl bemerkt hat, dass er Ska Keller damit optisch in sein Vorbild verwandelt hat, so dass er sie jetzt eigentlich in gleicher Weise verehren müsste? Und das, obwohl ihm ihr ganz und gar nicht dazu passender und gegen Rassismus gerichteter Satz auf dem Plakat „Kommt der Mut, geht der Hass“ überhaupt nicht gefiel?

Immenstaad Rassistische Schmierereien auf Grünen-Wahlplakat

Was er aus dem Spruch gemacht hat, zeigt jedenfalls, dass er Menschen mit dunkler Hautfarbe grundsätzlich hasst und diesen Hass auf keinen Fall ablegen möchte. Damit hat der Schmierfink bewiesen, dass er nicht in eine weltoffene Gemeinde wie Immenstaad integrierbar ist. Dort leben und arbeiten Menschen aus mehr als 60 Nationen friedlich zusammen. „Das war keiner von hier“, waren wohl auch deshalb viele Festbesucher überzeugt. Ich hoffe mit ihnen, dass es tatsächlich so ist. Im anderen Fall wäre es wohl das Beste, wenn der Schmierfink Mut beweist und mitsamt seinem Hass geht.