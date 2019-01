von SK

Die CDU-Mitglieder aus Immenstaad, Hagnau, Stetten, Meersburg, Daisendorf und Uhldingen-Mühlhofen (Wahlkreis 4) haben ihre Kandidaten zur Kreistagswahl für den 26. Mai nominiert. Unter der Leitung des stellvertretenden CDU-Kreisvorsitzenden Daniel Enzensperger stellten sich bei der Mitgliederversammlung der drei Ortsverbände in Immenstaad insgesamt neun Persönlichkeiten zur Wahl, heißt es in einer Mitteilung.

Der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Meersburg, Martin Frick, zeigte sich überzeugt: "Die Mitglieder aller drei Ortsverbände von Immenstaad bis Uhldingen-Mühlhofen haben ein Bewerberteam mit breitem Spektrum an Erfahrung in Familie, Beruf, in aktivem ehrenamtlichem Engagement und Kommunalpolitik gewählt."

"Die CDU-Kandidaten bringen darüber hinaus auch einen reichen Erfahrungsschatz an Bürgerbeteiligungsprozessen mit, sie sind ebenso im Vereins- und Genossenschaftswesen sowie in Referententätigkeiten aktiv", sagte Edilbert Froning, stellvertretender Ortsvorsitzender in Uhldingen-Mülhofen.

In ihrer Pressemitteilung heben die drei CDU-Ortsverbände hervor: Für die CDU sei bei der Nominierung nicht die Parteizugehörigkeit, sondern Kompetenz, Erfahrung und Fachwissen entscheidend. Zuvor hatte Enzensperger dem anwesenden, aber nicht mehr kandidierenden Kreisrat und Ehrenvorsitzenden des CDU-Kreisverbandes Werner Endres für über 34 Jahre engagierte Arbeit im Kreistag des Bodenseekreises gedankt.