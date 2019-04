Immenstaad vor 4 Stunden

Neues Spielgerät im Aquastaad besteht ersten Härtetest

Viertklässler der Stephan-Brodmann-Schule enterten als Testkandidaten begeistert die neue Spiellandschaft im Freibad Aquastaad in Immenstaad. Bürgermeister Johannes Henne kommentierte bei der Übergabe des Geräts schmunzelnd: "Was wir sehen und hören, spricht für sich: Das Spielgerät kommt an." Insgesamt 100¦000 Euro investierte die Gemeinde dieses Jahr in ihre Spielplätze.