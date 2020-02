Immenstaad vor 2 Stunden

Narrensamen zieht durchs Dorf: Immenstaader Mäschkerle feiern am Rosenmontag bei Kinderumzug und Kinderball

Der Rosenmontag, besser gesagt der Fasnetsmentig, gehört in Immenstaad traditionsgemäß den kleinen Narren. Vom Platz beim „Il Conte“ führte ihr Umzug in die Bachstraße, einmal um den Hennenbrunnen und auf direktem Weg in die Linzgau-Halle zum Kinderball.