Hochzeitsumzug und Prinzenhochzeit am Vormittag, Hochzeitsumtrunk im Winzerkär am Nachmittag und abends noch im Nachtgewand durch die Straßen ziehen und in der Linzgauhalle weiterfeiern – so sah das Programm für viele erwachsene Immenstaader Narren am Schmotzigen Dunschtig aus.

Mit Laterne durch die dunklen Straßen

Zum Hemdglonkerumzug kamen wieder viele kleine Mäschkerle hinzu und Große und Kleine hatten viel Spaß dabei, im Nachtgewand und mit Laternen durch die dunklen Straßen Immenstaads zu ziehen und anschließend in der Linzgauhalle noch ein wenig närrisch zu sein.

Im Nachtgewand war auch der Narrenvater Wolfgang Haas unterwegs. | Bild: Gisela Keller

Fasnetsmusik führte den Zug an

Die Musikanten der Immenstaader Fasnetsmusik führten den Zug an, brachten anschließend in der Halle mit dem Mäschkerle-Lied alle zum Schunkeln und begleiteten mit dem Gardemarsch die zum Hemdglonker stilecht in Weiß gekleidete Garde bei ihrem Tanz. Mit Musik vom Discjockey wurde weitergefeiert.

Immenstaad Narren feiern eine Prinzenhochzeit fast wie im Mittelalter Das könnte Sie auch interessieren

Kinder genossen Tänzchen mit Prinz oder Prinzessin

Prinz Axel führte eine Polonaise an, der sich neben vielen großen auch viele kleiner Mäschkerle auf dem Weg im Zickzack durch die Halle anschlossen. Viele Kinder genossen anschließend noch ein Tänzchen mit Prinz oder Prinzessin – ein kleiner Vorgeschmack auf den Kinderball am heutigen Samstag ab 14.30 Uhr in der Halle. Während es für die Kinder bald Zeit wurde, nach Hause zu gehen, feierten die großen Mäschkerle in der Linzgauhalle noch lange weiter.