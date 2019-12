Beim Schwank „Modenschau im Ochsenstall„, der vier Mal auf dem Programm stand, gingen die Schauspieler durchweg in ihren Rollen auf. Sie ließen ihre Mimik höchst passend spielen und schienen sich auf der Bühne wie zu Hause zu fühlen. Und das nach einer Probenzeit von nur drei Monaten.

Modenschau im Ochsenstall (von links): die Models Daniel Bensch, Christian Rebstein und Reinhard König stahlen den Models von der Moppel-Agentur die Show. | Bild: Claudia Wörner

Die Geschichte selbst ist recht schnell erzählt: Landwirt Paule Hartmann (Reinhard König) und seine Frau (Beate Mecking) sind hoch verschuldet und stehen vor dem Bankrott. Zuchtbulle Bruno hat keinen Bock und zufällig denselben Vornamen wie ein gewisser Dr. Braun (Daniel Bensch), der auch noch rosa Socken trägt. Hier kommt sie schon, die Verwechslung. Mit Ilse Weber, Regine Hoff und Gabriele Veeser sind die drei geschwätzigen Nachbarinnen hervorragend besetzt. Von Paules Freund Kurt (Christian Rebstein) als Ratschkacheln bezeichnet, kontert eine: „Ich bin nicht neugierig, ich bin wissensdurstig. Das Schicksal anderer ist mir nicht egal!“ Ja, so kann man es auch sehen.

In der Komödie „Modenschau im Ochsenstall“ werden die Klischees bedient (von links): Frauen (Regine Hoff, Ilse Weber und Gabriele Veeser) ratschen gern. Daniel Bensch spielte den Mann mit den rosa Socken. | Bild: Claudia Wörner

Warum jedoch alle drei die Halbschwester des verarmten Bauern sein wollen, wird nicht ganz klar. Aber zurück zur Handlung. Bauer Paule und Kurt entdecken im SÜDKURIER eine Anzeige, in der die Moppel-Agentur nach einem ländlichen Veranstaltungsort für eine Modenschau sucht. Der Ochsenstall ist wie gemacht dafür.

Was steht denn da im SÜDKURIER? Beate Mecking, Reinhard König, Christian Rebstein, Regine Hoff, Ilse Weber und Gabriele Veeser gingen beim Theater des Männergesangvereins Immenstaad in ihren Rollen auf. | Bild: Claudia Wörner

Da die professionellen Moppel-Models Probleme bei der Anreise zu Paules Bauernhof haben, springen kurzerhand die Männer ein und präsentieren auf köstliche Weise Dirndl, alltagstaugliche Rock-Pulli-Kombi und Hosenanzug. Moderiert vom Postboten (Harald Bensch) und mit den drei Ratschkacheln als Jury ist diese Szene der Höhepunkt des dritten Akts.

Am nächsten Tag lesen alle gemeinsam am Frühstückstisch Zeitung. „Den Schreiberling sollte man verklagen!“ Im Stall seien statt einer Show Ochsen präsentiert worden. Aber das Geld der ausverkauften Veranstaltung klingelt ja bereits in Paules Kasse. Ende gut, alles gut. Ach ja, Bruno, der Bulle, ist Künstler und Bruno, der Doktor, ist mit seinem Mann verheiratet. Dies sorgte für Lacher, tat aber niemandem weh.