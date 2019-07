von Gisela Keller friedrichshafen.redaktion@suedkurier.de

Mehr als 40 Jugendfußballmannschaften werden am Wochenende am Turnier des Turn- und Sportvereins (TuS) in den Forstwiesen teilnehmen. Mehrere Mannschaften reisen dazu auch aus der Region Stuttgart und Ulm an. „Das Jugendturnier hat beim TuS schon seit den 1980ern Tradition“, erklärt Jugendleiter Srpko Abadzic. „Für die Gastmannschaften ist es ein schöner Ausflug zum Abschluss der Saison. Wir haben hier am See und in Immenstaad und auch gleich beim Sportgelände ja viel zu bieten.“

Alle Trainer und Betreuer sowie Eltern im Einsatz

Beim Turnier sind alle Trainer und Betreuer der Fußballjugend des TuS im Einsatz und sie werden von vielen Eltern unterstützt. „Meine beiden Stellvertreter Steffen Prätzlich und Jürgen Schmidt und ich sind seit 2011 ein gut eingespieltes Team“, sagt Abadzic. Auch deshalb sieht er der Herausforderung gelassen entgegen.

13 Jugendteams von den Bambini bis zur A-Jugend

Seit der Saison 2017/18 ist der TuS mit 13 Jugendmannschaften komplett selbstständig, von den Bambini bis zur A-Jugend. Er kommt, anders als die meisten anderen Vereine im Bezirk Südbaden, ohne Spielgemeinschaft mit einem anderen Vereinen aus. „Wir schwimmen da etwas gegen den Trend“, erklärt Abadzic und fügt stolz hinzu: „Die Selbstständigkeit haben wir uns in den letzten sechs bis sieben Jahren von den Bambini bis zur A-Jugend erarbeitet.“

Möglichst viel Nachwuchs in die aktiven Mannschaften bringen

Ziel sei immer, möglichst viele Jungen und Mädchen von den Bambini bis in die aktiven Mannschaften zu bringen. Naturgemäß gelinge das nicht bei allen, erklärt er weiter: „Wenn die Kinder bei den Bambini anfangen, sind sie fünf Jahre alt, beim Übergang zu den Aktiven 18 oder 19 Jahre. Das ist ein langer Weg, auf dem auch andere Interessen in den Vordergrund treten können. Es ist nicht einfach, die Jugendlichen bei der Stange zu halten“.

Viele nach dem Schulabschluss erst einmal weg

Eine zusätzliche Herausforderung sei, dass viele heute schon mit 17 Jahren Abitur machen und dann oft auf längere Reisen gehen oder zum Studium wegziehen. Dennoch sei es gelungen, die aktiven Mannschaften immer wieder aus der eigenen Jugend zu verjüngen. Ein attraktives Angebot des TuS an seine Fußballjugend sei auch eine Ausbildung zum Schiedsrichter. Seit 2013 hätten bereits 13 Jugendliche das Angebot angenommen, berichtet Abadzic.

35 Trainer und Betreuer im Einsatz

35 Trainer und Betreuer sind ehrenamtlich für die Fußballjugend des TuS im Einsatz – je zwei bis drei pro Mannschaft. „Speziell bei den Jüngsten achten wir sehr darauf, kleine Gruppen zu haben“, betont der Jugendleiter. Wichtig bei der Gewinnung von Nachwuchs sei auch die Kooperation mit der Stephan-Brodmann-Schule in der seit 2013 bestehenden Fußball-Arbeitsgemeinschaft.

„Alle sind willkommen – nicht nur Immenstaader“

Selbst hat Srpko Abadzic in Ailingen und Fischbach aktiv gespielt. Nach einem Umzug nach Immenstaad hat er 2003 dann bei den Bambini der TuS angefangen – als Trainer auch der eigenen Kinder. Heute berichtet er stolz: „Meine Zwillingstöchter spielen aktiv und mein Sohn auch.“ Der TuS freue sich über alle Jungen und Mädchen, die Fußball spielen möchten, und über weitere Trainer oder Betreuer. „Alle, die zu uns kommen möchten, sind willkommen – nicht nur Immenstaader.“