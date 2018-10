von Julian Singler

"Baujahr 1972", sagt Hartmut Boche und zeigt auf das Radio, das neben ihm auf dem Tisch liegt. Das Gerät ist defekt. An diesem Mittwochmorgen hat er es trotzdem mit in die Wohnanlage für Jung und Alt gebracht, denn: "Ich bin ein Mensch, der nicht alles wegwirft", ergänzt Boche.

Team umfasst sechs Personen

Dort, wo er nun Hilfe sucht, im Reparaturcafé in Immenstaad, ist diese Aussage quasi Leitsatz für Tüftler unter der Leitung von Wolfgang Nosse. Neben ihm gehören Günther Rosczyk, Jürgen Koyro, Wolfgang Sobtzick und Manfred Stauß zum Team des Reparaturcafés. Mitte des Jahres wurde das Angebot um eine Nähstube erweitert, für die Helga Mader zuständig ist. Die gelernte Schneiderin bietet Unterstützung bei kleinen Näharbeiten wie Kürzen oder Längen sowie beim Ausbessern von Kleidungsstücken. Alle sechs Helfer arbeiten auf Spendenbasis.

Das Team des Reparaturcafés in Immenstaad (von links): Günther Rosczyk, Manfred Stauß, Helga Mader, Wolfgang Sobtzick, Wolfgang Nosse und Jürgen Koyro. | Bild: Singler, Julian

Dem alten Radio von Hartmut Boche hat sich mittlerweile Jürgen Koyro angenommen. Er studiert den Schaltplan des Gerätes und betreibt Ursachenforschung. "Es handelt sich um mindestens zwei Fehler", erklärt Koyro. "Der Apparat des Kunden hatte zuhause einen Knall abgegeben und ging dann nicht mehr." Beide – Kunde und Tüftler – versuchen nun zusammen, das Radio wieder in Gang zu bringen.

Manfred Stauß kümmert sich derweil um einen kaputten CD-Spieler. Das Problem hat er bereits ausfindig gemacht. "Das Gerät gibt Schnorrgeräusche von sich, doch das liegt nicht wie zunächst vermutet am Radio, sondern am CD-Spieler selbst", erklärt er. "Es ist wie beim Arzt", sagt Stauß und lacht. "Du gehst mit Nackenbeschwerden hin und er sagt dir, dass deine Füße krumm sind." Stauß stellt fest, dass der Riemen der Anlage kaputt ist. Also tauscht er ihn gegen einen Gummiring aus. Das Problem ist behoben. Stauß stellt den CD-Spieler in das Regal mit den abholbereiten Gerätschaften.

Friedrichshafen Reparatur-Café in Friedrichshafen eröffnet Das könnte Sie auch interessieren

Viele Geräte sind zu retten

Wolfgang Nosse bringt dem Tüftler-Team eine Runde Kaffee zur Stärkung. Wie es überhaupt zur Idee für das Reparaturcafé kam? "Ein ehemaliger Arbeitskollege von mir betreibt eins in Markdorf", erklärt Nosse. "Wegen der positiven Resonanz dachte ich mir, das wäre auch etwas für Immenstaad." Seit nunmehr zwei Jahren sind Nosse und seine Kollegen aktiv. "Wir haben eine Erfolgsquote von circa 70 Prozent. Meistens schaffen wir es, die Geräte wieder herzurichten oder können zumindest Tipps geben", sagt er.

Friedrichshafen Das Reparatur-Café rettet defekte Haushaltsgeräte Das könnte Sie auch interessieren

In diesen knapp zwei Jahren hatte die Arbeitsgruppe bereits so einige Geräte auf dem Tisch, deren Reparatur in Erinnerung geblieben ist. Dazu gehört etwa ein Gartenliegestuhl, sagt Wolfgang Nosse. "Nachdem der Besitzer sich daraufgesetzt hatte, ist er auf den Boden gekracht. Die Achse des Liegestuhles war herausgesprungen", schildert er. Im Reparaturcafé tauschte das Team eine einzige Schraube aus und der Kunde durfte auch fortan sonnige Tage auf seinem Liegestuhl genießen. Oft sind bei den Tüftlern auch unkonventionelle Lösungen gefragt. Bei einem Kaffeevollautomaten etwa behalfen sich Nosse und Co. mit einem Fahrradteil. Die Filzscheibe der Maschine war zerbröselt und es lag ein Funktionsfehler vor. "Die Kundin war bei der Abholung ihres hochwertigen Gerätes froh, dass es wieder ging. Der Kaufpreis der Kaffeemaschine lag damals zwischen 500 und 800 Euro", sagt Nosse.

Zurück zu Hartmut Boche: Das Problem bei seinem Radio sitzt tief und benötigt einige Zeit. Er selbst muss weiter zu einem Termin und schaut in 14 Tagen wieder vorbei. Bis dahin hoffen er und Tüftler Jürgen Koyro, dass die Anlage aus dem Baujahr 1972 wieder funktionsfähig ist.

Das Gehäuse des Radios hat Jürgen Koyro entfernt. Rechts daneben liegt der Schaltplan des Geräts. | Bild: Julian Singler

Über das Reparaturcafé Das Team kümmert sich ehrenamtlich um defekte Geräte oder beschädigte Gegenstände. Getreu dem Motto "Reparieren statt Wegwerfen" ist an jedem ersten und dritten Mittwoch im Monat von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Informationen im Internet: http://www.buergertreff-immenstaad.de

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein