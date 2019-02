Es muss fürchterlich geknallt haben, als um 6.30 Uhr ein Lastwagen frontal gegen den Wagen einer Frau krachte, die gerade in Richtung Friedrichshafen unterwegs war. Aus noch ungeklärten Gründen war der Fahrer des Lasters von seiner Spur abgekommen, als er in Richtung Hagnau unterwegs war. Der 40-Tonner rammte den Wagen der Frau und rutschte danach die Böschung herunter. Erst auf dem Verbindungsweg zwischen Hagnau und den Campingplätzen Alpenblick und Schloss Kirchberg kam der Lastwagen zum Stehen.

Die Wucht des Aufpralls muss gigantisch gewesen sein, als ein 40-Tonner frontal in den Wagen der 48-jährigen Fahrerin krachte. | Bild: Bernhard Wrobel

Der 40-Tonner war nach dem Zusammenstoß von der Straße abgekommen und rutschte eine Böschung hinab. | Bild: Bernhard Wrobel

Die 48-jährige Fahrerin des Wagens wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Obwohl die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell vor Ort waren und sie aus dem Auto befreien konnten, verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. Der Lastwagenfahrer wurde schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er nach Angaben der Polizei stationär aufgenommen werden musste. Ob er eingeschlafen war oder eine gesundheitliche Beeinträchtigung der Grund für den Unfall war, ist laut Polizeiangaben noch nicht geklärt und ist Gegenstand der Ermittlungen.

Rettungskräfte aus den umliegenden Gemeinden beteiligten sich an dem Einsatz. | Bild: Bernhard Wrobel

Die B 31 musste zwischen Meersburg und Immenstaad komplett gesperrt werden. An der Unfallstelle bot sich ein Bild des Grauens – Wrackteile lagen verstreut am Straßenrand, die Einsatzkräfte arbeiteten fieberhaft daran, die Straße wieder frei zu bekommen.

Der Verkehr wurde bis 11.38 Uhr über Markdorf und Kluftern umgeleitet. Trotzdem stauten sich über mehrere Kilometer Lastwagen an Lastwagen vor der Unfallstelle – der Rückstau reichte zwischenzeitlich bis zum Airbus-Werk in Immenstaad. In Hagnau herrschte dagegen fast schon gespenstische Stille, weil kein Verkehr mehr durch den Ort geleitet wurde.

Auch in Markdorf staute sich der Verkehr. Lastwagen an Lastwagen quälte sich über die Umleitungsstrecke. Bis 11.38 Uhr war die B 31 komplett gesperrt. | Bild: Jörg Büsche

Lastwagen, die nicht die Umleitungsstrecke genommen hatten, steckten vor der Unfallstelle stundenlang fest, wie hier auf Höhe von Schloss Kirchberg. | Bild: Mommsen, Kerstin

Neben dem Notarzt und dem Rettungshubschrauber waren nach Polizeiangaben die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden im Einsatz sowie die Straßenmeisterei. Die Bergung des Lastwagens gestaltete sich für die Einsatzkräfte schwierig, weil es quer auf dem Verbindungsweg stand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 140 000 Euro.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Außerdem wurden Spezialisten des Verkehrskommissariats Kißlegg angefordert, die schwere Unfälle aufnehmen. Die Polizei sucht noch nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Kißlegg, Telefon: 0 75 63/9 09 90, zu melden.

Eine 48-jährige Frau stirbt bei diesem Unfall am 20. Februar 2019. Ein Lastwagen war von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit dem Wagen kollidiert. | Bild: Bernhard Wrobel

Einsatzkräfte an der Unfallstelle. | Bild: Mommsen, Kerstin