An das Kirchenkonzert, zu dem Musikverein und Kirchenchor am 30. Juni in die Kirche St. Jodokus eingeladen hatten, erinnern sich die Beteiligten immer noch gern. „Die Leute waren restlos begeistert“, sagt Dirigent Bernhard Jehle, „ich werde immer noch drauf angesprochen.“ Chorleiterin Verena Simmler fügt hinzu: „Die Zusammenarbeit hat viel Frede gemacht. Aber man ist ja bei den Proben nicht sicher, wie‘s ankommen wird. Wenn es so gut klappt, ist es einfach toll für Mitwirkende und Publikum.“ Susanne Kohl aus dem Kirchenchor sagt: „Eine Freundin hat mir von Gänsehaut während des Konzerts erzählt – dabei waren es in der Kirche gut 30 Grad.“

Immenstaad Chor und Musikverein führen Gospelmesse von Jacob de Haan auf

4244,91 Euro in den Spendenkassen

Beim Publikum kam das Konzert nicht nur sehr gut an, die Zuschauer zeigten sich auch sehr spendenfreudig: Fürs Kinderhospiz St. Nikolaus (www.kinderhospiz-nikolaus.de) in Bad Grönenbach im Allgäu landeten am Abend 4244,91 Euro in den Spendenkassen. Ein Mitglied des Kirchenchors habe das Kinderhospiz gekannt und vor dem ersten gemeinsamen Konzert vorgeschlagen, dafür um Spenden zu bitten, sagt Jehle. Alle Beteiligten seien gleich dafür gewesen. „Wir waren schon vor drei Jahren begeistert von 3500 Euro Spenden. Aber diesmal war es einfach überwältigend. Später haben mich auch noch einige nach dem Spendenkonto gefragt.“ Mona Rogg, Vorsitzende des Musikvereins, bedankt sich auch bei den Spendern, die vorab den Kauf der Noten finanziert haben.

„Diese Aktion ist für uns eine große finanzielle Unterstützung“

Marlies Breher, Mitgründerin des Kinderhospizes und Vorsitzende des Vereins, ist Musikern und Chor dankbar: „Diese Aktion ist für uns eine große finanzielle Unterstützung. Wir finanzieren uns über Spenden und brauchen jedes Jahr etwa eine Million Euro.“ Geld von den Krankenkassen erhalte das Hospiz nur für das unheilbar lebensverkürzend erkrankte Kind und nur für 28 Tage pro Jahr. Im Hospiz werden auch Eltern und Geschwister untergebracht und psychosozial begleitet. Das sei eine große Entlastung für die Familien, von denen statistisch gesehen die meisten an der Belastung zerbrechen.