Zur Kandidatenvorstellung der SPD zur Kommunalwahl am 26. Mai sind nur wenige interessierte Bürger gekommen. Dafür seien diese gut vorbereitet gewesen und hätten sehr gezielt Fragen an die Kandidaten gestellt, berichtet der Vorsitzende des Ortsverein Detlev Pape. Die SPD hat derzeit zwei Sitze im Gemeinderat. Renate Schwarz-Govaers stellt sich am 26. Mai nicht mehr zur Wahl. Ernst Deisenberger würde gerne weitermachen.

Deisenberger ist Bilanzbuchhalter, sein Spezialgebiet sind auch bei der kommunalen Arbeit die Finanzen. Den Wunsch eine weitere Verschlechterung des Ortsbildes zu verhindern sowie Natur und Umwelt zu erhalten, nannten die Kandidatinnen Katja Ries und Anna Brox-Musch als Prioritäten, außerdem die Entwicklung von bezahlbarem Wohnraum, was auch der Ortsvorsitzende Detlev Pape zu seinem Schwerpunkt machte. Ines Deisenberger möchte sich für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und hier speziell für mehr Angebote zur Kinderbetreuung in Ferienzeiten einsetzen. Auch die Kandidaten Marco Theiling und Jörn Pfingstgräff setzen ihre Schwerpunkte im Bereich Kinder und Jugend.

Wie sie sich eine Lösung beim Thema bezahlbarer Wohnraum vorstellen, wollten Bürger wissen. Als Beispiel, wie man vorgehen könnte, schlug Detlev Pape genossenschaftliche Lösungen vor, etwa nach dem Vorbild der Kreisbaugenossenschaft. Anna Brox-Musch stellte Modelle für Genossenschaften mit oder ohne Beteiligung der Gemeinde vor, außerdem Möglichkeiten, über das Erbbaurecht Gemeindegrundstücke für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums zu nutzen. Man müsse auch die Chancen nutzen, preisgünstiger zu bauen. Noch vorhandene Flächen möchte die SPD für den Bau von Wohnungen für Immenstaader genutzt sehen – und nicht für Ferienwohnungen. Welche Möglichkeiten es hier gebe, prüfe die Kreis-SPD gerade, erklärte Pape. Zum Thema Sporthalle konnte Ernst Deisenberger einem Fragesteller wenig Hoffnung machen. Er verwieß auf die vorrangigen Pflichtaufgaben der Gemeinde, die zu einer erheblich höheren Verschuldung führen werden. Deshalb sei nur eine Sanierung der vorhandenen Halle möglich. Sehr vieles hänge bei der Ortsentwicklung von der Trasse für die B 31 ab. Die Trasse C1.1. biete die Chance, die Kerngemeinde mit der Siedlung zusammenwachsen zu lassen und Wohnraum zu schaffen.

