Gut drei Monate wurde in Kippenhausen heftig darüber gestritten, ob in einem Wohnhaus im Winkel eine Mangelstube als Kleingewerbe eingerichtet werden darf. Im Januar gaben die Hausbesitzer dem vehementen Widerstand von Nachbarn und Anwohnern nach und zogen ihren Antrag zurück. Nun wollten dieselben Hausbesitzer eine Doppelgarage auf ihrem Grundstück bauen. Doch auch damit kamen sie nicht durch, weil der Technische Ausschuss (TA) mehrheitlich gegen dieses Ansinnen stimmte – obwohl die Verwaltung die Genehmigung des Baus vorgeschlagen hatte. Die umstrittene Mangelstube soll es jetzt aber dennoch geben – in einem Raum des landwirtschaftlichen Gebäudes in der Kupferbergstraße 1b. Dafür sei keine Befreiung vom Bebauungsplan erforderlich, erklärte die Bauverwaltung.

Immenstaad Mangelstube erhitzt die Gemüter: Ärger um Bauantrag in Kippenhauser Wohngebiet Das könnte Sie auch interessieren

Die beantragte Doppelgarage liege außerhalb des im Bebauungsplan eingezeichneten Baufensters, hieß es im Sachvortrag. Es gebe jedoch einen Beschluss des Gemeinderates, wonach bei den östlich der Haupterschließungsstraße gelegenen Baugrundstücken – zu denen das Betroffene zählt – eine Versetzung der Garagen in die jeweilige Südwestecke oder Nordwestecke zugelassen werden solle. Auf einem nah gelegenen Grundstück gebe es auch bereits ein Beispiel hierfür. Bauordnungsrechtliche Vorgaben würden im Fall der beantragten Garage eingehalten.

Immenstaad Streitfall Mangelstube: Die Nachbarn im "Winkel" in Kippenhausen bleiben hart Das könnte Sie auch interessieren

Laut neuester Stellplatzsatzung der Gemeinde sollte es bei diesem Haus mit zwei Wohnungen vier Stellplätze geben. Es gibt zwei ins Haus integrierte Garagen, vor denen jeweils Platz für ein weiteres Fahrzeug ist. Hinzu kommt ein weiterer Stellplatz. Edwin Brügel (FWI) rechnete daher mit fünf Plätzen, genauso Markus Böhlen (Grüne). Hauptamtsleiter Michael Haase erklärte, dass planungsrechtlich die "gefangenen" Plätze nicht zählen. Somit wären es drei. So sah es auch Martina Mohr (CDU). Ernst Deisenberger (SPD) sah in der Garage auf dem benachbarten Grundstück keinen Präzedenzfall und Kurt Reichle (FWI) erklärte dazu: "Es geht hier nicht um die einzigen Garagen auf diesem Grundstück". Um keinen Präzedenzfall zu schaffen, sprach sich eine Mehrheit aus FWI, SPD und Grünen gegen die Stimmen von CDU und Bürgermeister gegen die Befreiung vom Bebauungsplan aus. "Es kann nichtz sein, dass hier jeder zwei zusätzliche Garagen bauen darf", empörte sich Reichle.

Immenstaad Dorfposse beendet: Warum der Streitfall Mangelstube in Kippenhausen jetzt vom Tisch ist Das könnte Sie auch interessieren

Die Zustimmung des TA zur Einrichtung der Mangelstube in der Kupferbergstraße sei nicht erforderlich, weil dafür keine Befreiung vom Bebauungsplan nötig sei, teilte die Verwaltung mit. Es handle sich um ein allgemeines Wohngebiet und dort seien nicht störende Gewerbebetriebe zulässig.